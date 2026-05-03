Чи можуть мобілізувати після 60 років – у ТЦК дали роз’яснення
Мобілізація чоловіків віком 60 років і старше в Україні не проводиться, оскільки це є граничним віком для проходження служби. Водночас громадяни цієї вікової категорії можуть добровільно долучитися до війська за контрактом. Про це повідомив Сумський обласний ТЦК та СП.
У відомстві зазначають, що особи старше 60 років мають право укласти контракт терміном на один рік із можливістю подальшого продовження. Обов’язковою умовою є придатність до служби за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК) та письмова згода командира військової частини. Контракт також передбачає випробувальний термін до шести місяців і припиняється після завершення воєнного стану.
За інформацією ТЦК, такі військовослужбовці переважно залучаються до небойових завдань. Йдеться про логістику, зв’язок, ремонтні роботи, діяльність у навчальних центрах і ТЦК, а також виконання функцій інструктора, консультанта або водія.
У Сумському ТЦК уточнили основні умови:
- контракт укладається добровільно строком на 1 рік із можливістю продовження
- обов’язкова придатність за висновком ВЛК
- служба здійснюється лише на визначеній посаді та за згодою командира частини
- необхідно подати звернення до ТЦК та СП і мати лист від військової частини
Для офіцерів додатково передбачене погодження кандидатури Генеральним штабом Збройних Сил України.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.