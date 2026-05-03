Чи можуть мобілізувати після 60 років – у ТЦК дали роз’яснення

У ТЦК пояснили умови залучення громадян пенсійного віку до військової служби.

Мобілізація чоловіків віком 60 років і старше в Україні не проводиться, оскільки це є граничним віком для проходження служби. Водночас громадяни цієї вікової категорії можуть добровільно долучитися до війська за контрактом. Про це повідомив Сумський обласний ТЦК та СП.

У відомстві зазначають, що особи старше 60 років мають право укласти контракт терміном на один рік із можливістю подальшого продовження. Обов’язковою умовою є придатність до служби за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК) та письмова згода командира військової частини. Контракт також передбачає випробувальний термін до шести місяців і припиняється після завершення воєнного стану.

За інформацією ТЦК, такі військовослужбовці переважно залучаються до небойових завдань. Йдеться про логістику, зв’язок, ремонтні роботи, діяльність у навчальних центрах і ТЦК, а також виконання функцій інструктора, консультанта або водія.

У Сумському ТЦК уточнили основні умови:

контракт укладається добровільно строком на 1 рік із можливістю продовження

обов’язкова придатність за висновком ВЛК

служба здійснюється лише на визначеній посаді та за згодою командира частини

необхідно подати звернення до ТЦК та СП і мати лист від військової частини

Для офіцерів додатково передбачене погодження кандидатури Генеральним штабом Збройних Сил України.

