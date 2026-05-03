В Техасе на вечеринке произошла стрельба — двое подростков погибли, ещё десять получили ранения

Полиция разыскивает двух подозреваемых, открывших огонь в жилом комплексе ночью 2 мая.

В штате Техас в США 2 мая произошла стрельба во время вечеринки в жилом комплексе, в результате которой погибли два человека, еще десять получили ранения. Об этом сообщает Associated Press.

По данным полиции, погибшими являются подростки в возрасте 16 и 17 лет. Еще десять человек получили ранения, однако их состояние не уточняется.

Правоохранители сообщили, что разыскивают двух человек, открывших огонь около 2:00 ночи в субботу. Местные власти призвали жителей проверить записи с камер видеонаблюдения на наличие подозрительной активности в это время. Информацию о возможных мотивах нападения пока не разглашают.

По предварительным данным, подозреваемые находились на другой вечеринке, откуда их попросили уйти. После этого они направились к жилому комплексу, где и произошла стрельба.

На обнародованном полицией видео с камер наблюдения видно, как двое открывают огонь снаружи квартиры. После первых выстрелов слышны крики, а впоследствии раздались новые выстрелы.

