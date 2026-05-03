  1. В мире

В Техасе на вечеринке произошла стрельба — двое подростков погибли, ещё десять получили ранения

20:47, 3 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Полиция разыскивает двух подозреваемых, открывших огонь в жилом комплексе ночью 2 мая.
В Техасе на вечеринке произошла стрельба — двое подростков погибли, ещё десять получили ранения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В штате Техас в США 2 мая произошла стрельба во время вечеринки в жилом комплексе, в результате которой погибли два человека, еще десять получили ранения. Об этом сообщает Associated Press.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным полиции, погибшими являются подростки в возрасте 16 и 17 лет. Еще десять человек получили ранения, однако их состояние не уточняется.

Правоохранители сообщили, что разыскивают двух человек, открывших огонь около 2:00 ночи в субботу. Местные власти призвали жителей проверить записи с камер видеонаблюдения на наличие подозрительной активности в это время. Информацию о возможных мотивах нападения пока не разглашают.

По предварительным данным, подозреваемые находились на другой вечеринке, откуда их попросили уйти. После этого они направились к жилому комплексу, где и произошла стрельба.

На обнародованном полицией видео с камер наблюдения видно, как двое открывают огонь снаружи квартиры. После первых выстрелов слышны крики, а впоследствии раздались новые выстрелы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США нападение

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Занижение премий и неравномерное распределение обязанностей — это моббинг работника: позиция апелляционного суда

Апелляционный суд подтвердил, что систематическое занижение премий и неравномерное распределение полномочий могут свидетельствовать о моббинге.

Банк не имеет права блокировать средства сверх суммы ареста: Верховный Суд подтвердил ответственность за нарушение прав клиента

ВС подтвердил, что банк обязан действовать в пределах постановления исполнителя и не может ограничивать доступ к средствам сверх определенной суммы, а также несет ответственность за игнорирование обращений клиента.

Должников не освободят от инфляции: в Раде предлагают унифицировать правила взыскания потерь

В Раде хотят уточнить правила взыскания инфляционных потерь во время войны и закрепить единый подход к ответственности должников за просрочку.

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассмотреть заявление об отсрочке от мобилизации из-за границы

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассматривать заявление об отсрочке, поданное через консульство Украины в стране пребывания.

ТОП-5 вопросов о ВЛК и мобилизации: от обжалования решений комиссии до дистанционного обновления данных в реестре «Обериг»

Отказ в отсрочке, направление на ВЛК или проблемы с реестром «Обериг» — разбираем пять важнейших вопросов мобилизации в 2026 году.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]