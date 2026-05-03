У Техасі на вечірці сталася стрілянина – двоє підлітків загинули, ще десятеро поранені

20:47, 3 травня 2026
Поліція розшукує двох підозрюваних, які відкрили вогонь у житловому комплексі вночі 2 травня.
У штаті Техас у США 2 травня сталася стрілянина під час вечірки в житловому комплексі, внаслідок якої загинули двоє людей, ще десятеро зазнали поранень. Про це повідомляє Associated Press.

За даними поліції, загиблими є підлітки віком 16 та 17 років. Ще десять осіб отримали поранення, однак їхній стан не уточнюється.

Правоохоронці повідомили, що розшукують двох людей, які відкрили вогонь близько 2:00 ночі в суботу. Місцева влада закликала мешканців перевірити записи з камер відеоспостереження на наявність підозрілої активності у цей час. Інформацію про можливі мотиви нападу наразі не розголошують.

За попередніми даними, підозрювані перебували на іншій вечірці, звідки їх попросили піти. Після цього вони попрямували до житлового комплексу, де і сталася стрілянина.

На оприлюдненому поліцією відео з камер спостереження видно, як двоє осіб відкривають вогонь ззовні квартири. Після перших пострілів чути крики, а згодом пролунали нові постріли.

