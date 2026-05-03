Верховний суд США розгляне обмеження доступу до препарату для медикаментозного аборту

Фармакомпанія просить Верховний суд США втрутитися у справу про обмеження доступу до міфепристону.

Фармацевтична компанія Danco Laboratories, яка виробляє препарат для медикаментозного переривання вагітності міфепристон, звернулася до Верховного суду США з проханням втрутитися після рішення апеляційної інстанції, що відновило жорсткіші правила його отримання. Про це повідомляє ВВС.

Апеляційний суд п’ятого округу тимчасово відновив вимогу особистого отримання таблеток для аборту, скасувавши попереднє рішення нижчого суду, яке дозволяло ширший доступ до препарату через пошту та телемедицину.

Таке рішення може обмежити доступ до медикаментозного переривання вагітності — найпоширенішого методу аборту в США — насамперед у штатах, де діють заборони або жорсткі обмеження на цю процедуру.

У своїй позиції суд зазначив, що дії регулятора у цій сфері суперечать політиці окремих штатів, зокрема Луїзіани, де аборт розглядається як неприпустимий із моменту зачаття.

У 2023 році Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США (FDA) дозволило надсилання міфепристону поштою без обов’язкового особистого візиту до лікаря. У 2024 році Верховний суд США відхилив спробу обмежити доступ до препарату, однак не закрив повністю юридичні можливості для нових обмежень.

Після рішення апеляційного суду Danco Laboratories подала термінове звернення до Верховного суду з вимогою призупинити його дію.

Що відомо про препарат

Міфепристон блокує дію прогестерону — гормону, необхідного для збереження вагітності, і використовується разом із мізопростолом, який завершує процес переривання вагітності.

У США препарат був схвалений у 2000 році для застосування до сьомого тижня вагітності, а у 2016 році — до десятого тижня.

За даними FDA, з 2000 по 2018 рік його використали понад 3,7 мільйона жінок. Медичні організації, зокрема Американський коледж акушерства і гінекології, вважають комбінацію міфепристону та мізопростолу безпечною та ефективною приблизно у 95% випадків.

