Верховный суд США рассмотрит вопрос об ограничении доступа к препарату для медикаментозного прерывания беременности

18:59, 3 мая 2026
Фармацевтическая компания просит Верховный суд США вмешаться в дело об ограничении доступа к мифепристону.
Фото: ВВС
Фармацевтическая компания Danco Laboratories, производящая препарат для медикаментозного прерывания беременности мифепристон, обратилась в Верховный суд США с просьбой вмешаться после решения апелляционной инстанции, восстановившего более жесткие правила его получения. Об этом сообщает ВВС.

Апелляционный суд пятого округа временно восстановил требование личного получения таблеток для аборта, отменив предыдущее решение суда низшей инстанции, которое позволяло более широкий доступ к препарату через почту и телемедицину.

Такое решение может ограничить доступ к медикаментозному прерыванию беременности — самому распространенному методу аборта в США — прежде всего в штатах, где действуют запреты или жесткие ограничения на эту процедуру.

В своем решении суд отметил, что действия регулятора в этой сфере противоречат политике отдельных штатов, в частности Луизианы, где аборт считается недопустимым с момента зачатия.

В 2023 году Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) разрешило отправку мифепристона по почте без обязательного личного визита к врачу. В 2024 году Верховный суд США отклонил попытку ограничить доступ к препарату, однако не закрыл полностью юридические возможности для новых ограничений.

После решения апелляционного суда компания Danco Laboratories подала срочное ходатайство в Верховный суд с требованием приостановить его действие.

Что известно о препарате

Мифепристон блокирует действие прогестерона — гормона, необходимого для поддержания беременности, и используется вместе с мизопростолом, который завершает процесс прерывания беременности.

В США препарат был одобрен в 2000 году для применения до седьмой недели беременности, а в 2016 году — до десятой недели.

По данным FDA, с 2000 по 2018 год его использовали более 3,7 миллиона женщин. Медицинские организации, в частности Американский колледж акушерства и гинекологии, считают комбинацию мифепристона и мизопростола безопасной и эффективной примерно в 95% случаев.

