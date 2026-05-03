В Україні тестують електронне працевлаштування – що зміниться для роботодавців

19:17, 3 травня 2026
Проєкт передбачає онлайн-оформлення працівників і трудових договорів, але чинні вимоги поки залишаються обов’язковими.
Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради повідомила про запуск експериментального проєкту у сфері праці, який передбачає цифрове оформлення трудових відносин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №41 від 7 січня 2026 року, йдеться про впровадження електронного працевлаштування через Єдину інформаційно-аналітичну систему «Обрій». Проєкт спрямований на цифровізацію кадрових процесів і зменшення паперової бюрократії.

У межах експерименту планується запровадити електронне оформлення працівників, укладення трудових договорів онлайн, передачу даних між державними органами без участі роботодавця, спрощення кадрових процедур і скорочення часу на прийняття працівника на роботу. Передбачається, що більшість кадрових дій можна буде здійснювати дистанційно.

Водночас чинні правила залишаються без змін. Постанова Кабінету Міністрів №413 щодо повідомлення податкової служби про прийняття працівника на роботу продовжує діяти. Роботодавці, як і раніше, мають подавати повідомлення до початку роботи працівника.

Наразі стандартні кадрові процедури зберігаються, повідомлення до ДПС подається у звичному порядку, а електронний формат працює в тестовому режимі.

В інспекції зазначають, що попри експериментальний характер проєкту, бізнесу варто вже готуватися до можливих змін. Роботодавцям рекомендують перевірити кадрову документацію, впорядкувати персональні дані працівників, забезпечити наявність електронних підписів, оцінити готовність до цифрового документообігу та стежити за подальшими роз’ясненнями уряду.

