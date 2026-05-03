В Украине тестируют электронное трудоустройство — что изменится для работодателей

Проект предусматривает онлайн-оформление работников и трудовых договоров, но действующие требования пока остаются обязательными.

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета сообщила о запуске экспериментального проекта в сфере труда, который предусматривает цифровое оформление трудовых отношений.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №41 от 7 января 2026 года, речь идет о внедрении электронного трудоустройства через Единую информационно-аналитическую систему «Обрий». Проект направлен на цифровизацию кадровых процессов и сокращение бумажной бюрократии.

В рамках эксперимента планируется ввести электронное оформление работников, заключение трудовых договоров онлайн, передачу данных между государственными органами без участия работодателя, упрощение кадровых процедур и сокращение времени на прием работника на работу. Предполагается, что большинство кадровых действий можно будет осуществлять дистанционно.

В то же время действующие правила остаются без изменений. Постановление Кабинета Министров №413 о уведомлении налоговой службы о приеме работника на работу продолжает действовать. Работодатели, как и раньше, должны подавать уведомление до начала работы работника.

На данный момент стандартные кадровые процедуры сохраняются, уведомление в ГНС подается в обычном порядке, а электронный формат работает в тестовом режиме.

В инспекции отмечают, что, несмотря на экспериментальный характер проекта, бизнесу уже стоит готовиться к возможным изменениям. Работодателям рекомендуют проверить кадровую документацию, привести в порядок персональные данные сотрудников, обеспечить наличие электронных подписей, оценить готовность к цифровому документообороту и следить за дальнейшими разъяснениями правительства.

