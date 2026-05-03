  В Україні

Які документи потрібні родинам зниклих безвісти військових для видачі посвідчень, які дають право на пільги – подробиці

21:36, 3 травня 2026
Рішення суду тепер може замінювати висновок ВЛК при отриманні документів на пільги.
Для родин військовослужбовців, які зникли безвісти, оновлено перелік документів, необхідних для оформлення посвідчень, що дають право на пільги. Відповідні зміни до Порядку видачі посвідчень членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або зникли безвісти під час служби, підтримав Кабінет Міністрів України. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП.

Згідно з оновленими правилами, тепер не потрібно подавати постанову військово-лікарської комісії (ВЛК), якщо є рішення суду про оголошення особи померлою або про встановлення факту її загибелі.

У відомстві пояснили, що відтепер рішення суду про оголошення військовослужбовця померлим або встановлення юридичного факту його загибелі офіційно визнається достатньою підставою для отримання посвідчення.

Також розширено винятки щодо обов’язковості подання постанови ВЛК у випадках, коли суд уже підтвердив факт загибелі або визнав військовослужбовця померлим.

У Міноборони зазначають, що раніше процедура була менш визначеною, через що родини зіштовхувалися з труднощами під час оформлення документів. Зокрема, після тривалого періоду статусу “зниклий безвісти” родини зверталися до суду і отримували рішення про оголошення особи померлою або встановлення факту загибелі, однак для оформлення посвідчення інколи додатково вимагали постанову ВЛК, яку було складно отримати або яка могла бути відсутньою.

Відтепер чітко визначено, що за наявності відповідного рішення суду постанова ВЛК не потрібна, навіть якщо раніше військовослужбовець мав статус зниклого безвісти. Водночас вимоги щодо подання витягів із наказів та документів про обставини смерті залишаються чинними.

У відомстві наголошують, що зміни мають спростити процедуру оформлення посвідчень і зробити її більш доступною для сімей військових, які мають право на державні пільги.

