  1. В Україні

Дитячий вагон «Укрзалізниці» вперше здійснив рейс з Харкова до Івано-Франківська

21:05, 3 травня 2026
Потяг сполученням Харків — Івано-Франківськ перевіз 100% заповнений дитячий вагон.
Дитячий вагон Укрзалізниця вперше вирушив у рейс із Харків до Івано-Франківськ зі стовідсотковою заповненістю. Про це повідомили в компанії. За даними «Укрзалізниці», вагон був включений до складу поїзда №001/002 «Єдність». У компанії зазначили, що всі місця були зайняті, а рейс пройшов із повним завантаженням.

«Вчора наш дитячий вагон вперше вирушив із Харкова до Івано-Франківська у складі поїзда №001/002 «Єдність». 100% заповненість і 100% усмішок маленьких пасажирів після непростого дня для Харкова. Пильнуємо, щоб дорога завжди була безпечною — і пригодницькою лише в хорошому сенсі», — зазначили в «Укрзалізниці».

