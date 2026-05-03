Дитячий вагон «Укрзалізниці» вперше здійснив рейс з Харкова до Івано-Франківська

Потяг сполученням Харків — Івано-Франківськ перевіз 100% заповнений дитячий вагон.

Дитячий вагон Укрзалізниця вперше вирушив у рейс із Харків до Івано-Франківськ зі стовідсотковою заповненістю. Про це повідомили в компанії. За даними «Укрзалізниці», вагон був включений до складу поїзда №001/002 «Єдність». У компанії зазначили, що всі місця були зайняті, а рейс пройшов із повним завантаженням.

«Вчора наш дитячий вагон вперше вирушив із Харкова до Івано-Франківська у складі поїзда №001/002 «Єдність». 100% заповненість і 100% усмішок маленьких пасажирів після непростого дня для Харкова. Пильнуємо, щоб дорога завжди була безпечною — і пригодницькою лише в хорошому сенсі», — зазначили в «Укрзалізниці».

