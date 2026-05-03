Детский вагон «Укрзализныци» впервые совершил рейс из Харькова в Ивано-Франковск

Поезд по маршруту Харьков — Ивано-Франковск перевозил детский вагон, заполненный на 100%.

Детский вагон «Укрзализныци» впервые отправился в рейс из Харькова в Ивано-Франковск со стопроцентной заполняемостью. Об этом сообщили в компании. По данным «Укрзализныци», вагон был включен в состав поезда №001/002 «Единство». В компании отметили, что все места были заняты, а рейс прошел с полной загрузкой.

«Вчера наш детский вагон впервые отправился из Харькова в Ивано-Франковск в составе поезда №001/002 «Единство». 100% заполняемость и 100% улыбок маленьких пассажиров после непростого дня для Харькова. Мы следим за тем, чтобы дорога всегда была безопасной — и приключенческой только в хорошем смысле», — отметили в «Укрзализныце».

