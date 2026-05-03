  1. В Україні

ФОП із 16 років: підлітки можуть легально відкрити бізнес в Україні

22:00, 3 травня 2026
Без згоди батьків — ніяк: ключова умова реєстрації ФОП у 16 років.
В Україні громадяни, які досягли 16 років, мають право зареєструватися як фізичні особи-підприємці. Така можливість передбачена Цивільний кодекс України і супроводжується низкою обов’язкових умов.

Закон дозволяє надати повну цивільну дієздатність особі з 16 років, якщо вона має намір займатися підприємницькою діяльністю. Йдеться про норму статті 35 кодексу, яка відкриває доступ неповнолітнім до ведення бізнесу за згодою законних представників.

Щоб отримати статус ФОП, підлітку необхідно насамперед оформити письмову згоду батьків, усиновлювачів, піклувальника або органу опіки та піклування. Документ обов’язково має бути нотаріально посвідчений.

Після цього заявник подає пакет документів державному реєстратору або оформлює реєстрацію онлайн через Дія. Основний документ — заява про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця. У ній також можна зазначити вибір системи оподаткування або реєстрацію платником ПДВ.

Нотаріально засвідчена згода законних представників є ключовою умовою для відкриття бізнесу у 16 років, без якої реєстрація неможлива.

