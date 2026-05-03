  1. В Украине

ФЛП с 16 лет: подростки могут легально открыть бизнес в Украине

22:00, 3 мая 2026
Без согласия родителей — никак: ключевое условие регистрации ФЛП в 16 лет.
В Украине граждане, достигшие 16 лет, имеют право зарегистрироваться как физические лица-предприниматели. Такая возможность предусмотрена Гражданский кодекс Украины и сопровождается рядом обязательных условий.

Закон позволяет предоставить полную гражданскую дееспособность лицу с 16 лет, если оно намерено заниматься предпринимательской деятельностью. Речь идет о норме статьи 35 кодекса, которая открывает доступ несовершеннолетним к ведению бизнеса с согласия законных представителей.

Чтобы получить статус ФЛП, подростку необходимо прежде всего оформить письменное согласие родителей, усыновителей, попечителя или органа опеки и попечительства. Документ обязательно должен быть нотариально удостоверен.

После этого заявитель подает пакет документов государственному регистратору или оформляет регистрацию онлайн через Дия. Основной документ — заявление о государственной регистрации физического лица-предпринимателя. В нем также можно указать выбор системы налогообложения или регистрацию плательщиком НДС.

Нотариально удостоверенное согласие законных представителей является ключевым условием для открытия бизнеса в 16 лет, без которого регистрация невозможна.

