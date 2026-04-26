На прийомі з Дональдом Трампом чоловік відкрив стрілянину: стрілка затримали, відео

Інцидент стався у бальній залі готелю Washington Hilton.

У неділю, 26 квітня, під час вечері для кореспондентів у бальній залі готелю Washington Hilton, на якій був присутній президент США Дональд Трамп, пролунали постріли. Його і першу леді Меланію Трамп негайно евакуювали. Про це повідомило видання The Guardian.

Після інциденту Дональд Трамп на своїй сторінці в соцмережі заявив, що стрільця затримали, і що він рекомендував «дозволити шоу тривати», але остаточне рішення буде за правоохоронцями. Після цього він дав пресконференцію.

Американський лідер описав стрілка як «самотнього вовка» і сказав, що його повалили «деякі дуже сміливі члени Служби безпеки, і вони діяли дуже швидко».

Один офіцер отримав поранення, але його врятував бронежилет.

Нападник був гостем готелю, він був озброєний дробовиком, пістолетом та ножами, коли пробіг через контрольно-пропускний пункт безпеки до бальної зали, де проходила вечеря.

Трамп вважає, що цей інцидент довів необхідність будівництва бальної зали Білого дому, заявивши, що це буде безпечніший об'єкт, ніж готель, де проходила вечеря.

Мер Вашингтона Мюріел Боузер заявила, що влада «не має підстав вважати, що хтось інший був причетний» до інциденту на вечері кореспондентів Білого дому сьогодні ввечері.

За даними CNN, підозрюваним є 31-річний чоловік з Каліфорнії. Поліція розслідує, хто саме був його ціллю.

