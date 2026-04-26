На прийомі з Дональдом Трампом чоловік відкрив стрілянину: стрілка затримали, відео

08:14, 26 квітня 2026
Інцидент стався у бальній залі готелю Washington Hilton.
Фото: Getty Images
У неділю, 26 квітня, під час вечері для кореспондентів у бальній залі готелю Washington Hilton, на якій був присутній президент США Дональд Трамп, пролунали постріли. Його і першу леді Меланію Трамп негайно евакуювали. Про це повідомило видання The Guardian.

Після інциденту Дональд Трамп на своїй сторінці в соцмережі заявив, що стрільця затримали, і що він рекомендував «дозволити шоу тривати», але остаточне рішення буде за правоохоронцями. Після цього він дав пресконференцію.

Американський лідер описав стрілка як «самотнього вовка» і сказав, що його повалили «деякі дуже сміливі члени Служби безпеки, і вони діяли дуже швидко».

Один офіцер отримав поранення, але його врятував бронежилет.

Нападник був гостем готелю, він був озброєний дробовиком, пістолетом та ножами, коли пробіг через контрольно-пропускний пункт безпеки до бальної зали, де проходила вечеря.

Трамп вважає, що цей інцидент довів необхідність будівництва бальної зали Білого дому, заявивши, що це буде безпечніший об'єкт, ніж готель, де проходила вечеря.

Мер Вашингтона Мюріел Боузер заявила, що влада «не має підстав вважати, що хтось інший був причетний» до інциденту на вечері кореспондентів Білого дому сьогодні ввечері.

За даними CNN, підозрюваним є 31-річний чоловік з Каліфорнії. Поліція розслідує, хто саме був його ціллю.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Відповідає не військовослужбовець — а військова частина: ВС про компенсацію за смертельну ДТП

Верховний Суд підтвердив, що за смерть у ДТП військового платить роботодавець і виплати водія не зменшують компенсацію.

Аванси, борги і контроль іноземних доходів: податкова роз’яснила, що змінюється для бізнесу та ФОП

Нові роз’яснення ДПС формують практику податкового контролю, яка охоплює як внутрішні операції, так і розрахунки з нерезидентами.

НАБУ прагне отримати виняткові повноваження у розслідуваннях: слідство без строків, обшуки без понятих і право переслідувати голову СБУ

Відмова від судового нагляду та розширення повноважень детективів обґрунтовуються потребою прискорити розслідування, попри потенційну загрозу праву на захист.

Заперечення Голодомору службовими особами або в медіа каратимуться до 7 років ув’язнення

У Раді пропонують кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору як геноциду.

Військовим дозволять ввозити авто без податків — але з обмеженнями

Нове законодавство дозволить військовослужбовцям оформити транспорт у приватну власність без сплати мита.

