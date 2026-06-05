Чи стане менше відключень світла після обстрілів: українцям пояснили, що змінить спільний енергоринок з ЄС

Новий закон про об’єднання енергоринків України та ЄС має спростити імпорт електроенергії та наблизити український ринок до європейських правил.

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Як писала «Судово-юридична газета», у квітні Президент Володимир Зеленський підписав закон №4834-IX про об’єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу. Документ створює правові умови для інтеграції українського ринку електроенергії до внутрішнього енергоринку ЄС.

Очікується, що нові правила сприятимуть зміцненню енергетичної безпеки, розвитку конкуренції та залученню інвестицій в енергетичний сектор.

У багатьох споживачів виникає питання, чи допоможе нова модель зменшити ризики відключень електроенергії. Особливо актуальним це залишається на тлі нових російських атак на енергетичну інфраструктуру та загроз виникнення дефіциту потужностей.

У Комітеті Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг роз’яснили, які зміни для споживачів передбачає закон про об’єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу №4834-IX.

Зокрема, у Комітеті наголосили, що документ не запроваджує для України жорсткіші правила, ніж ті, що діють у країнах ЄС. Навпаки, на перехідний період закон містить низку більш м’яких норм порівняно з європейськими вимогами.

Загалом законодавчі зміни відповідають правилам ЄС, однак частина положень впроваджуватиметься поетапно або діятиме лише в умовах складної ситуації в енергетичному секторі.

Також у Комітеті зазначили, що інтеграція до спільного енергоринку ЄС може стати одним із факторів, які допоможуть зменшити ризики відключень електроенергії в Україні в умовах пошкодження енергетичної інфраструктури та російських атак.

Після приєднання до європейського ринку процедура імпорту електроенергії стане простішою, що дозволить збільшити обсяги постачання з країн ЄС у разі дефіциту. Завдяки цьому частину потреб українських споживачів можна буде покривати за рахунок імпорту, що сприятиме зменшенню кількості відключень.

У Комітеті нагадали, що Україна вже зараз має можливість закуповувати електроенергію в ЄС. Однак нині цей процес потребує проведення аукціонів, пошуку продавців та проходження низки процедур. Новий закон має спростити, пришвидшити та автоматизувати механізми імпорту.

Очікується, що з 2028 року Україна зможе за необхідності імпортувати електроенергію вже наступного дня після виникнення потреби. Наразі ж оформлення таких поставок може тривати кілька днів.

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