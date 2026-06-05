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Чи стане менше відключень світла після обстрілів: українцям пояснили, що змінить спільний енергоринок з ЄС

15:02, 5 червня 2026
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Новий закон про об’єднання енергоринків України та ЄС має спростити імпорт електроенергії та наблизити український ринок до європейських правил.
Чи стане менше відключень світла після обстрілів: українцям пояснили, що змінить спільний енергоринок з ЄС
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Як писала «Судово-юридична газета», у квітні Президент Володимир Зеленський підписав закон №4834-IX про об’єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу. Документ створює правові умови для інтеграції українського ринку електроенергії до внутрішнього енергоринку ЄС.

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Очікується, що нові правила сприятимуть зміцненню енергетичної безпеки, розвитку конкуренції та залученню інвестицій в енергетичний сектор.

У багатьох споживачів виникає питання, чи допоможе нова модель зменшити ризики відключень електроенергії. Особливо актуальним це залишається на тлі нових російських атак на енергетичну інфраструктуру та загроз виникнення дефіциту потужностей.

У Комітеті Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг роз’яснили, які зміни для споживачів передбачає закон про об’єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу №4834-IX.

Зокрема, у Комітеті наголосили, що документ не запроваджує для України жорсткіші правила, ніж ті, що діють у країнах ЄС. Навпаки, на перехідний період закон містить низку більш м’яких норм порівняно з європейськими вимогами.

Загалом законодавчі зміни відповідають правилам ЄС, однак частина положень впроваджуватиметься поетапно або діятиме лише в умовах складної ситуації в енергетичному секторі.

Також у Комітеті зазначили, що інтеграція до спільного енергоринку ЄС може стати одним із факторів, які допоможуть зменшити ризики відключень електроенергії в Україні в умовах пошкодження енергетичної інфраструктури та російських атак.

Після приєднання до європейського ринку процедура імпорту електроенергії стане простішою, що дозволить збільшити обсяги постачання з країн ЄС у разі дефіциту. Завдяки цьому частину потреб українських споживачів можна буде покривати за рахунок імпорту, що сприятиме зменшенню кількості відключень.

У Комітеті нагадали, що Україна вже зараз має можливість закуповувати електроенергію в ЄС. Однак нині цей процес потребує проведення аукціонів, пошуку продавців та проходження низки процедур. Новий закон має спростити, пришвидшити та автоматизувати механізми імпорту.

Очікується, що з 2028 року Україна зможе за необхідності імпортувати електроенергію вже наступного дня після виникнення потреби. Наразі ж оформлення таких поставок може тривати кілька днів.

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