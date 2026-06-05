Станет ли меньше отключений света после обстрелов: украинцам объяснили, что изменит общий энергорынок с ЕС

Новый закон об объединении энергорынков Украины и ЕС должен упростить импорт электроэнергии и приблизить украинский рынок к европейским правилам.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», в апреле Президент Владимир Зеленский подписал закон №4834-IX об объединении энергетических рынков Украины и Европейского Союза. Документ создаёт правовые условия для интеграции украинского рынка электроэнергии во внутренний энергорынок ЕС.

Ожидается, что новые правила будут способствовать укреплению энергетической безопасности, развитию конкуренции и привлечению инвестиций в энергетический сектор.

У многих потребителей возникает вопрос, поможет ли новая модель снизить риски отключений электроэнергии. Особенно актуальным это остаётся на фоне новых российских атак на энергетическую инфраструктуру и угроз возникновения дефицита мощностей.

В Комитете Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг разъяснили, какие изменения для потребителей предусматривает закон об объединении энергетических рынков Украины и Европейского Союза №4834-IX.

В частности, в Комитете подчеркнули, что документ не вводит для Украины более жёсткие правила, чем те, которые действуют в странах ЕС. Напротив, на переходный период закон содержит ряд более мягких норм по сравнению с европейскими требованиями.

В целом законодательные изменения соответствуют правилам ЕС, однако часть положений будет внедряться поэтапно либо действовать только в условиях сложной ситуации в энергетическом секторе.

Также в Комитете отметили, что интеграция в общий энергорынок ЕС может стать одним из факторов, которые помогут снизить риски отключений электроэнергии в Украине в условиях повреждения энергетической инфраструктуры и российских атак.

После присоединения к европейскому рынку процедура импорта электроэнергии станет проще, что позволит увеличить объёмы поставок из стран ЕС в случае дефицита. Благодаря этому часть потребностей украинских потребителей можно будет покрывать за счёт импорта, что будет способствовать уменьшению количества отключений.

В Комитете напомнили, что Украина уже сейчас имеет возможность закупать электроэнергию в ЕС. Однако в настоящее время этот процесс требует проведения аукционов, поиска продавцов и прохождения ряда процедур. Новый закон должен упростить, ускорить и автоматизировать механизмы импорта.

Ожидается, что с 2028 года Украина сможет при необходимости импортировать электроэнергию уже на следующий день после возникновения потребности. Сейчас же оформление таких поставок может занимать несколько дней.

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