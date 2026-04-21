Украина объединяет энергетические рынки с ЕС: Владимир Зеленский подписал закон

10:44, 21 апреля 2026
Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий объединение энергетических рынков Украины и Европейского Союза.
Украина объединяет энергетические рынки с ЕС: Владимир Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал закон об объединении энергетических рынков Украины и Европейского Союза №4834-IX (законопроект 12087-д).

Документ направлен на формирование комплексной правовой базы для полноценной интеграции украинского рынка электрической энергии во внутренний энергетический рынок Европейского Союза.

По словам депутатов, изменения помогут повысить энергетическую безопасность страны, обеспечить прозрачную конкуренцию для украинских и зарубежных компаний, а также привлечь инвестиции в энергосектор.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКП Андрей Герус отметил, что этот закон предусматривает, в частности, единое соединение рынков (Market Coupling) путем внедрения механизмов объединения украинских сегментов рынка «на сутки вперед» и внутрисуточного рынка с соответствующими рынками Европейского Союза. Это позволит автоматизировать распределение пропускной способности межгосударственных сечений и будет способствовать выравниванию цен на электроэнергию.

По словам главы Комитета, интеграция с европейским рынком должна усилить устойчивость энергосистемы Украины благодаря доступу к резервам ЕС.

Кроме того, документ предусматривает обеспечение недискриминационного доступа к данным о потреблении электроэнергии и внедрение единого гармонизированного формата данных на национальном уровне. Это должно создать условия для свободной смены поставщика и эффективного управления собственным спросом потребителями.

