В Україні спрощено правила зміни місця проживання дитини для сімей полонених та зниклих безвісти

Для реєстрації чи зняття із зареєстрованого місця проживання дитини більше не потрібна згода другого з батьків, якщо він має статус «безвісти зниклий» або перебуває в полоні.

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Державна міграційна служба України нагадала, що 30 травня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня № 648 «Питання декларування та реєстрації місця проживання (перебування) в Україні».

Урядом спрощено порядок здійснення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання дитини віком до 18 років, у разі неможливості надання згоди (перебування у полоні або зникнення безвісти) другим із батьків або законних представників такої особи.

Як відбувалася реєстрація місця проживання дитини?

Раніше діяло наступне правило – щоб зареєструвати або зняти із зареєстрованого місця проживання дитини, обов'язково потрібна була згода обох батьків.

Як по-новому реєструватимуть місце проживання дитини?

Для реєстрації чи зняття із зареєстрованого місця проживання дитини більше не потрібна згода другого з батьків, якщо він має статус «безвісти зниклий» або перебуває в полоні.

Тобто дитину зареєструють за адресою того з батьків, хто подає заяву.

Факт перебування у полоні або зникнення безвісти підтверджується одним із таких документів:

- витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

- довідка про перебування військовослужбовця в полоні, видана Міністерством оборони, іншим центральним органом виконавчої влади, що здійснює керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів, правоохоронним органом чи державним органом спеціального призначення із правоохоронними функціями, командиром підрозділу Збройних Сил, іншим утвореним відповідно до закону військовим формуванням, чи органом, що входить до складу сектору безпеки і оборони України.

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