  1. В Україні

Дітей військових, які зникли безвісти або перебувають у полоні, дозволили реєструвати без згоди другого з батьків

15:13, 15 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабмін спростив реєстрацію дітей для родин полонених і зниклих безвісти військових.
Дітей військових, які зникли безвісти або перебувають у полоні, дозволили реєструвати без згоди другого з батьків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для сімей військових, які зникли безвісти або перебувають у полоні, спростили процедуру реєстрації місця проживання дітей. Тепер оформити реєстрацію можна за адресою того з батьків, хто подає відповідну заяву. Таке рішення затвердив Кабінет Міністрів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як раніше реєстрували місце проживання дитини

У Міноборони нагадали, що до ухвалення нових змін для реєстрації або зняття дитини з місця проживання необхідною була обов’язкова згода обох батьків.

Як по-новому реєструватимуть місце проживання дитини

Для реєстрації чи зняття з місця проживання дитини більше не потрібна згода другого з батьків, якщо він:

  • має статус «безвісти зниклий»;
  • перебуває в полоні.

Тобто дитину зареєструють за адресою того з батьків, хто подає заяву.

Замовити послугу можна лише офлайн при особистому зверненні до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або органу реєстрації місця проживання. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

військові Кабінет Міністрів України міноборони

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

На межі можливостей: аналіз навантаження на суди України у 2026 році

Понад 800 тисяч справ у загальних судах і критичний дефіцит кадрів в апеляціях — такі реалії української Феміди на початку 2026 року.

Пленум ВС розкритикував зміни до КАС та виступив за збереження спеціалізації суддів

Пленум ВС порушив питання щодо розширення підходів у справах, пов’язаних із рішеннями ВРП за скаргами на дисциплінарні палати.

ВС пояснив, чому наявність аліментів на іншу дитину не зменшує автоматично розмір нових аліментів

ВС підтвердив, що аліменти можуть стягуватися у розмірі 1/4 доходу на кожну дитину окремо, а обов’язок їх сплати виникає з дня подання позову, навіть якщо батьківство ще не було встановлено судом.

Новий Цивільний кодекс обіцяє надра народу, але контроль за ними передає державі

Чи є український народ реальним власником надр, чи лише формальним суб’єктом права.

Prozorro без ПДВ: як зміниться система публічних закупівель з 1 липня 2026

Мінекономіки звертає увагу замовників на необхідність чітко розмежовувати етапи закупівлі, де ПДВ враховується, а де — ні.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]