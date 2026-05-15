Дітей військових, які зникли безвісти або перебувають у полоні, дозволили реєструвати без згоди другого з батьків

Кабмін спростив реєстрацію дітей для родин полонених і зниклих безвісти військових.

Для сімей військових, які зникли безвісти або перебувають у полоні, спростили процедуру реєстрації місця проживання дітей. Тепер оформити реєстрацію можна за адресою того з батьків, хто подає відповідну заяву. Таке рішення затвердив Кабінет Міністрів.

Як раніше реєстрували місце проживання дитини

У Міноборони нагадали, що до ухвалення нових змін для реєстрації або зняття дитини з місця проживання необхідною була обов’язкова згода обох батьків.

Як по-новому реєструватимуть місце проживання дитини

Для реєстрації чи зняття з місця проживання дитини більше не потрібна згода другого з батьків, якщо він:

має статус «безвісти зниклий»;

перебуває в полоні.

Тобто дитину зареєструють за адресою того з батьків, хто подає заяву.

Замовити послугу можна лише офлайн при особистому зверненні до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або органу реєстрації місця проживання.

