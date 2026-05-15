Детей военных, которые пропали без вести или находятся в плену, разрешили регистрировать без согласия второго родителя
Для семей военных, пропавших без вести или находящихся в плену, упростили процедуру регистрации места жительства детей. Теперь оформить регистрацию можно по адресу родителя, который подает соответствующее заявление. Такое решение утвердило Кабинет Министров.
Как ранее регистрировали место жительства ребенка
В Минобороны напомнили, что для принятия новых изменений для регистрации или снятия ребенка с места жительства необходимо было обязательное согласие обоих родителей.
Как по-новому будут регистрировать место жительства ребенка
Для регистрации или снятия с места проживания ребенка больше не требуется согласие второго родителя, если он:
- имеет статус «без вести пропавший»;
- находится в плену.
То есть ребенка зарегистрируют по адресу родителя, который подает заявление.
Заказать услугу можно только в автономном режиме при личном обращении в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или орган регистрации места жительства.
