  1. В Украине

Детей военных, которые пропали без вести или находятся в плену, разрешили регистрировать без согласия второго родителя

15:13, 15 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабмин упростил регистрацию детей для семей пленных и пропавших без вести военных.
Детей военных, которые пропали без вести или находятся в плену, разрешили регистрировать без согласия второго родителя
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для семей военных, пропавших без вести или находящихся в плену, упростили процедуру регистрации места жительства детей. Теперь оформить регистрацию можно по адресу родителя, который подает соответствующее заявление. Такое решение утвердило Кабинет Министров.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как ранее регистрировали место жительства ребенка

В Минобороны напомнили, что для принятия новых изменений для регистрации или снятия ребенка с места жительства необходимо было обязательное согласие обоих родителей.

Как по-новому будут регистрировать место жительства ребенка

Для регистрации или снятия с места проживания ребенка больше не требуется согласие второго родителя, если он:

  • имеет статус «без вести пропавший»;
  • находится в плену.

То есть ребенка зарегистрируют по адресу родителя, который подает заявление.

Заказать услугу можно только в автономном режиме при личном обращении в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или орган регистрации места жительства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные Кабинет Министров Украины Минобороны

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Фактического проживания отца с ребенком больше не достаточно: позиция Верховного Суда по отсрочке

Статус отца, который самостоятельно воспитывает ребенка, требует полного прекращения родительской правосубъектности матери, а не просто справок из школы или больницы.

На грани возможностей: анализ нагрузки на суды Украины в 2026 году

Более 800 тысяч дел в общих судах и критический дефицит кадров в апелляциях — таковы реалии украинской Фемиды в начале 2026 года.

Пленум ВС раскритиковал изменения в КАС и выступил за сохранение специализации судей

Пленум ВС поднял вопрос о расширении подходов по делам, связанным с решениями ВСП по жалобам на решения дисциплинарных палат.

ВС объяснил, почему наличие алиментов на другого ребёнка не уменьшает автоматически размер новых алиментов

ВС подтвердил, что алименты могут взыскиваться в размере 1/4 дохода на каждого ребёнка отдельно, а обязанность их уплаты возникает со дня подачи иска, даже если отцовство ещё не было установлено судом.

Новый Гражданский кодекс обещает недра народу, но контроль за ними передает государству

Является ли украинский народ реальным собственником недр или только формальным субъектом права?

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]