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В Украине упрощены правила изменения места жительства ребенка для семей пленных и пропавших без вести

14:24, 5 июня 2026
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Для регистрации или снятия с зарегистрированного места жительства ребенка больше не требуется согласие второго родителя, если он имеет статус «пропавший без вести» или находится в плену.
В Украине упрощены правила изменения места жительства ребенка для семей пленных и пропавших без вести
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Государственная миграционная служба Украины напомнила, что 30 мая вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от 13 мая № 648 «Вопросы декларирования и регистрации места жительства (пребывания) в Украине».

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Правительством упрощен порядок осуществления регистрации/снятия с регистрации места жительства ребенка в возрасте до 18 лет в случае невозможности предоставления согласия (нахождение в плену или безвестное исчезновение) вторым из родителей или законных представителей такого лица.

Как происходила регистрация места жительства ребенка?

Ранее действовало следующее правило — чтобы зарегистрировать или снять с зарегистрированного места жительства ребенка, обязательно требовалось согласие обоих родителей.

Как по-новому будут регистрировать место жительства ребенка?

Для регистрации или снятия с зарегистрированного места жительства ребенка больше не требуется согласие второго родителя, если он имеет статус «пропавший без вести» или находится в плену.

То есть ребенка зарегистрируют по адресу того из родителей, который подает заявление.

Факт пребывания в плену или безвестного исчезновения подтверждается одним из следующих документов:

выпиской из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

справкой о пребывании военнослужащего в плену, выданной Министерством обороны, другим центральным органом исполнительной власти, осуществляющим руководство воинскими формированиями, созданными в соответствии с законами, правоохранительным органом или государственным органом специального назначения с правоохранительными функциями, командиром подразделения Вооруженных Сил, другим созданным в соответствии с законом воинским формированием либо органом, входящим в состав сектора безопасности и обороны Украины.

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Кабинет Министров Украины миграционная служба Госмиграционная служба

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