На приеме с Дональдом Трампом мужчина открыл стрельбу: стрелка задержали, видео

08:14, 26 апреля 2026
Инцидент произошел в бальном зале отеля Washington Hilton.
На приеме с Дональдом Трампом мужчина открыл стрельбу: стрелка задержали, видео
В воскресенье, 26 апреля, во время ужина для корреспондентов в бальном зале отеля Washington Hilton, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, раздались выстрелы. Его и первую леди Меланию Трамп немедленно эвакуировали. Об этом сообщило издание The Guardian.

После инцидента Дональд Трамп на своей странице в соцсети заявил, что стрелка задержали, и что он рекомендовал «позволить шоу продолжаться», но окончательное решение будет за правоохранителями. После этого он дал пресс-конференцию.

Американский лидер описал стрелка как «одинокого волка» и сказал, что его повалили «некоторые очень смелые сотрудники Службы безопасности, и они действовали очень быстро».

Один офицер получил ранение, но его спас бронежилет.

Нападавший был гостем отеля, он был вооружен дробовиком, пистолетом и ножами, когда пробежал через контрольно-пропускной пункт безопасности к бальному залу, где проходил ужин.

Трамп считает, что этот инцидент доказал необходимость строительства бального зала Белого дома, заявив, что это будет более безопасный объект, чем отель, где проходил ужин.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер заявила, что власти «не имеют оснований считать, что кто-то другой был причастен» к инциденту на ужине корреспондентов Белого дома сегодня вечером.

По данным CNN, подозреваемым является 31-летний мужчина из Калифорнии. Полиция расследует, кто именно был его целью.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Верховный Суд отказал в установлении статуса отца-одиночки мужчине, который самостоятельно воспитывает ребенка

Верховный Суд оставил без рассмотрения заявление об установлении статуса одинокого отца.

Большая Палата ВС пересмотрит собственное заключение о порядке начисления судейского вознаграждения

БП ВС решит, может ли Закон о Госбюджете изменять размер судейского вознаграждения вопреки профильному закону

Верховный Суд подтвердил правомерность выселения бывшей жены из жилья после расторжения брака

ВС подтвердил, что после развода право пользования жильем может прекращаться, но выселение возможно лишь с учетом баланса прав сторон.

Комитет Верховной Рады исключил норму о запрете на захоронение военнослужащих с судимостью на НВМК перед вторым чтением

Комитет рекомендовал принять законопроект о мемориальных кладбищах во втором чтении и в целом и убрал дискриминационную норму относительно захоронения военнослужащих с непогашенной судимостью.

Даниил Гетманцев прогнозирует принятие закона о лишении прокуроров спецпенсий в мае

Председатель Комитета Верховной Рады угрожает обойти Согласительный совет, если депутаты будут затягивать с голосованием за реформу прокурорских пенсий в мае.

