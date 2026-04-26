На приеме с Дональдом Трампом мужчина открыл стрельбу: стрелка задержали, видео

Инцидент произошел в бальном зале отеля Washington Hilton.

В воскресенье, 26 апреля, во время ужина для корреспондентов в бальном зале отеля Washington Hilton, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, раздались выстрелы. Его и первую леди Меланию Трамп немедленно эвакуировали. Об этом сообщило издание The Guardian.

После инцидента Дональд Трамп на своей странице в соцсети заявил, что стрелка задержали, и что он рекомендовал «позволить шоу продолжаться», но окончательное решение будет за правоохранителями. После этого он дал пресс-конференцию.

Американский лидер описал стрелка как «одинокого волка» и сказал, что его повалили «некоторые очень смелые сотрудники Службы безопасности, и они действовали очень быстро».

Один офицер получил ранение, но его спас бронежилет.

Нападавший был гостем отеля, он был вооружен дробовиком, пистолетом и ножами, когда пробежал через контрольно-пропускной пункт безопасности к бальному залу, где проходил ужин.

Трамп считает, что этот инцидент доказал необходимость строительства бального зала Белого дома, заявив, что это будет более безопасный объект, чем отель, где проходил ужин.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер заявила, что власти «не имеют оснований считать, что кто-то другой был причастен» к инциденту на ужине корреспондентов Белого дома сегодня вечером.

По данным CNN, подозреваемым является 31-летний мужчина из Калифорнии. Полиция расследует, кто именно был его целью.

