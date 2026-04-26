Стрілянина під час заходу з Дональдом Трампом: Ольга Стефанішина показала фото до та після інциденту

Ольга Стефанішина заявила, що пощастило тим, хто був поряд з українцями.

Як відомо, під час вечері для кореспондентів у бальній залі готелю Washington Hilton, на якій був присутній президент США Дональд Трамп, пролунали постріли. Згодом з’ясувалося, що стрілянину влаштував 31-річний вчитель із Каліфорнії на ім'я Коул Аллен.

Посол України у США Ольга Стефанішина показала фото за кілька хвилин до та після стрілянини на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у Вашингтоні. Фото вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

«Спроба замаху на президента США Д. Трампа. З президентом та першою леді США все гаразд. Пощастило тим, хто був поряд з українцями. Стрілка знешкодили, коли він намагався увірватися до кімнати. Фото за хвилину до та після», — написала Cтефанішина.

Додамо, згодом Дональд Трамп повідомив подробиці інциденту, який стався під час вечері кореспондентів Білого дому,

