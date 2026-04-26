Чоловік, який влаштував стрілянину під час заходу з Трампом, виявився учителем

08:50, 26 квітня 2026
Стрілянину влаштував 31-річний вчитель із Каліфорнії на ім'я Коул Аллен.
Як відомо, під час вечері для кореспондентів у бальній залі готелю Washington Hilton, на якій був присутній президент США Дональд Трамп, пролунали постріли.

За даними видання The New York Post, стрілець виявився учителем родом із міста Торранс, штату Каліфорнія.

Чоловік був затриманий після того, як біля головної зони безпеки заходу пролунали постріли. Це сталося незадовго від початку офіційного заходу, на якому був присутній зокрема президент США Дональд Трамп разом із дружиною Меланією Трамп та іншими високопосадовцями США. Загалом у події взяли участь близько 2600 осіб.

За даними джерел у правоохоронних органах, Аллен зібрав «довгу» зброю в зоні з послабленим контролем біля входу на рівні тераси. Після цього чоловік відкрив вогонь та кинувся до зали, де зібралися гості.

«Він був у тій кімнаті… Він дістав її (зброю — ред.) з сумки чи чогось подібного», — розповіла волонтерка, що була на заході і стала свідком подій.

Сусід Аллена, який назвався Джеффом Смітом, сказав журналістам, що, ймовірно, «у нього розлад аутистичного спектру».

За даними начальника поліції округу Колумбія Джеффрі Керролла, у нападника були дробовик, пістолет та кілька ножів у момент, коли він увірвався на територію готелю.

«На цей момент, схоже, що він діяв самостійно, це був одинокий стрілець. Схоже, що для населення ніякої небезпеки немає», — додав представник поліції.

