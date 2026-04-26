Мужчина, устроивший стрельбу во время мероприятия с Трампом, оказался учителем

Стрельбу устроил 31-летний учитель из Калифорнии по имени Коул Аллен.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, во время ужина для корреспондентов в бальном зале отеля Washington Hilton, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, раздались выстрелы.

По данным издания The New York Post, стрелок оказался учителем родом из города Торранс, штат Калифорния.

Мужчина был задержан после того, как возле главной зоны безопасности мероприятия прозвучали выстрелы. Это произошло незадолго до начала официального мероприятия, на котором присутствовал, в частности, президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией Трамп и другими высокопоставленными лицами США. Всего в событии приняли участие около 2600 человек.

По данным источников в правоохранительных органах, Аллен собрал «длинное» оружие в зоне с ослабленным контролем возле входа на уровне террасы. После этого мужчина открыл огонь и бросился в зал, где собрались гости.

«Он был в той комнате… Он достал ее (оружие — ред.) из сумки или чего-то подобного», — рассказала волонтер, которая была на мероприятии и стала свидетелем событий.

Сосед Аллена, представившийся Джеффом Смитом, сказал журналистам, что, вероятно, «у него расстройство аутистического спектра».

По данным начальника полиции округа Колумбия Джеффри Кэрролла, у нападавшего были дробовик, пистолет и несколько ножей в момент, когда он ворвался на территорию отеля.

«На данный момент, похоже, что он действовал самостоятельно, это был одинокий стрелок. Похоже, что для населения никакой опасности нет», — добавил представитель полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.