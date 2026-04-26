Дональд Трамп розкрив подробиці стрілянини під час вечері з журналістами

Президент США назвав напад дуже несподіваним.

Як відомо, під час вечері для кореспондентів у бальній залі готелю Washington Hilton, на якій був присутній президент США Дональд Трамп, пролунали постріли. Згодом з’ясувалося, що стрілянину влаштував 31-річний вчитель із Каліфорнії на ім'я Коул Аллен.

Згодом Дональд Трамп повідомив подробиці інциденту, який стався під час вечері кореспондентів Білого дому, пише Clash Report.

За словами Трампа, нападник, який мав при собі кілька одиниць зброї, кинувся до КПП з відстані приблизно 45 метрів від будівлі, де проходив захід. Президент наголосив, що сам зал перебував під надійною охороною.

Чоловіка оперативно знешкодили агенти Секретної служби. Під час затримання один із співробітників охорони отримав вогнепальне поранення з близької відстані, однак бронежилет врятував йому життя.

Президент США назвав напад дуже несподіваним і зізнався, що не хотів залишати захід, однак служба безпеки наполягла на його евакуації відповідно до встановлених протоколів.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чому подібні інциденти трапляються з ним не вперше, Трамп заявив, що замахи часто спрямовані проти найвпливовіших політичних діячів.

«Я вивчав історію замахів – вони завжди йдуть за найвпливовішими людьми, як Авраам Лінкольн. За тими, хто нічого не робить, не йдуть. Ми зробили багато», – сказав президент США.

