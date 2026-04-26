Дональд Трамп раскрыл подробности стрельбы во время ужина с журналистами

Как известно, во время ужина для корреспондентов в бальном зале отеля Washington Hilton, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, раздались выстрелы. Позже выяснилось, что стрельбу устроил 31-летний учитель из Калифорнии по имени Коул Аллен.

Позже Дональд Трамп сообщил подробности инцидента, который произошел во время ужина корреспондентов Белого дома, пишет Clash Report.

По словам Трампа, нападавший, у которого при себе было несколько единиц оружия, бросился к КПП с расстояния примерно 45 метров от здания, где проходило мероприятие. Президент подчеркнул, что сам зал находился под надежной охраной.

Мужчину оперативно обезвредили агенты Секретной службы. Во время задержания один из сотрудников охраны получил огнестрельное ранение с близкого расстояния, однако бронежилет спас ему жизнь.

Президент США назвал нападение очень неожиданным и признался, что не хотел покидать мероприятие, однако служба безопасности настояла на его эвакуации в соответствии с установленными протоколами.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему подобные инциденты происходят с ним не впервые, Трамп заявил, что покушения часто направлены против самых влиятельных политических деятелей.

«Я изучал историю покушений — они всегда идут за самыми влиятельными людьми, как Авраам Линкольн. За теми, кто ничего не делает, не идут. Мы сделали многое», — сказал президент США.

