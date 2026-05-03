Росія завдала ракетного удару по житловому кварталу в Дніпрі – є загиблі й поранені

Окупанти вдарили по житловому кварталу, пошкоджено гуртожиток.

Фото: Нацполіція

У Дніпрі вдень 3 травня внаслідок ракетної атаки загинула одна людина, ще щонайменше 11 дістали поранення. Про це повідомили в Нацполіції.

За даними правоохоронців, удару завдали по житловому кварталу міста. Внаслідок атаки пошкоджено гуртожиток.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Поруч розгорнули мобільний штаб поліції.

Правоохоронці надають допомогу постраждалим і приймають звернення громадян щодо пошкодженого майна.

