Россия нанесла ракетный удар по жилому кварталу в Днепре — есть погибшие и раненые

18:05, 3 мая 2026
Оккупанты нанесли удар по жилому кварталу, повреждено общежитие.
Фото: Нацполиция
В Днепре днём 3 мая в результате ракетного удара погиб один человек, ещё как минимум 11 получили ранения. Об этом сообщили в Нацполиции.

По данным правоохранителей, удар был нанесен по жилому кварталу города. В результате атаки повреждено общежитие.

На местах попаданий работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и другие профильные службы. Рядом развернули мобильный штаб полиции.

Правоохранители оказывают помощь пострадавшим и принимают обращения граждан по поводу поврежденного имущества.

