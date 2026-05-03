  1. В Украине

Какие документы необходимы семьям пропавших без вести военнослужащих для получения удостоверений, дающих право на льготы – подробности

21:36, 3 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Решение суда теперь может заменить заключение ВЛК при получении документов на льготы.
Какие документы необходимы семьям пропавших без вести военнослужащих для получения удостоверений, дающих право на льготы – подробности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для семей военнослужащих, пропавших без вести, обновлен перечень документов, необходимых для оформления удостоверений, дающих право на льготы. Соответствующие изменения в Порядок выдачи удостоверений членам семей военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести во время службы, поддержал Кабинет Министров Украины. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК и СП.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно обновленным правилам, теперь не нужно подавать постановление военно-врачебной комиссии (ВВК), если имеется решение суда об объявлении лица умершим или об установлении факта его гибели.

В ведомстве пояснили, что отныне решение суда об объявлении военнослужащего умершим или установлении юридического факта его гибели официально признается достаточным основанием для получения удостоверения.

Также расширены исключения из правила об обязательности представления заключения ВЛК в случаях, когда суд уже подтвердил факт гибели или признал военнослужащего умершим.

В Минобороны отмечают, что ранее процедура была менее четко определена, из-за чего семьи сталкивались с трудностями при оформлении документов. В частности, после длительного периода статуса «пропавший без вести» семьи обращались в суд и получали решение об объявлении лица умершим или установлении факта гибели, однако для оформления удостоверения иногда дополнительно требовали постановление ВЛК, которое было сложно получить или которое могло отсутствовать.

Отныне четко определено, что при наличии соответствующего решения суда постановление ВЛК не требуется, даже если ранее военнослужащий имел статус пропавшего без вести. В то же время требования о представлении выписок из приказов и документов об обстоятельствах смерти остаются в силе.

В ведомстве отмечают, что изменения должны упростить процедуру оформления удостоверений и сделать ее более доступной для семей военных, имеющих право на государственные льготы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Занижение премий и неравномерное распределение обязанностей — это моббинг работника: позиция апелляционного суда

Апелляционный суд подтвердил, что систематическое занижение премий и неравномерное распределение полномочий могут свидетельствовать о моббинге.

Банк не имеет права блокировать средства сверх суммы ареста: Верховный Суд подтвердил ответственность за нарушение прав клиента

ВС подтвердил, что банк обязан действовать в пределах постановления исполнителя и не может ограничивать доступ к средствам сверх определенной суммы, а также несет ответственность за игнорирование обращений клиента.

Должников не освободят от инфляции: в Раде предлагают унифицировать правила взыскания потерь

В Раде хотят уточнить правила взыскания инфляционных потерь во время войны и закрепить единый подход к ответственности должников за просрочку.

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассмотреть заявление об отсрочке от мобилизации из-за границы

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассматривать заявление об отсрочке, поданное через консульство Украины в стране пребывания.

ТОП-5 вопросов о ВЛК и мобилизации: от обжалования решений комиссии до дистанционного обновления данных в реестре «Обериг»

Отказ в отсрочке, направление на ВЛК или проблемы с реестром «Обериг» — разбираем пять важнейших вопросов мобилизации в 2026 году.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]