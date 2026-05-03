Какие документы необходимы семьям пропавших без вести военнослужащих для получения удостоверений, дающих право на льготы – подробности

Решение суда теперь может заменить заключение ВЛК при получении документов на льготы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для семей военнослужащих, пропавших без вести, обновлен перечень документов, необходимых для оформления удостоверений, дающих право на льготы. Соответствующие изменения в Порядок выдачи удостоверений членам семей военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести во время службы, поддержал Кабинет Министров Украины. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК и СП.

Согласно обновленным правилам, теперь не нужно подавать постановление военно-врачебной комиссии (ВВК), если имеется решение суда об объявлении лица умершим или об установлении факта его гибели.

В ведомстве пояснили, что отныне решение суда об объявлении военнослужащего умершим или установлении юридического факта его гибели официально признается достаточным основанием для получения удостоверения.

Также расширены исключения из правила об обязательности представления заключения ВЛК в случаях, когда суд уже подтвердил факт гибели или признал военнослужащего умершим.

В Минобороны отмечают, что ранее процедура была менее четко определена, из-за чего семьи сталкивались с трудностями при оформлении документов. В частности, после длительного периода статуса «пропавший без вести» семьи обращались в суд и получали решение об объявлении лица умершим или установлении факта гибели, однако для оформления удостоверения иногда дополнительно требовали постановление ВЛК, которое было сложно получить или которое могло отсутствовать.

Отныне четко определено, что при наличии соответствующего решения суда постановление ВЛК не требуется, даже если ранее военнослужащий имел статус пропавшего без вести. В то же время требования о представлении выписок из приказов и документов об обстоятельствах смерти остаются в силе.

В ведомстве отмечают, что изменения должны упростить процедуру оформления удостоверений и сделать ее более доступной для семей военных, имеющих право на государственные льготы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.