На Київщині водій Peugeot збив дітей на електросамокаті – відео

21:59, 3 травня 2026
Внаслідок ДТП 10-річний хлопчик загинув на місці, ще один постраждалий був госпіталізований.
У Фастівському районі правоохоронці розслідують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула дитина. Про це повідомила поліція Київської області.

За даними поліції, 3 травня о 18:11 на вулиці Чумацькій у селі Гатне сталася аварія за участі автомобіля та електросамоката. Попередньо встановлено, що 37-річний водій автомобіля Peugeot, рухаючись головною дорогою, на перехресті з вулицею Трояндовою, яка є другорядною, зіткнувся з електросамокатом, на якому їхали двоє малолітніх дітей.

Унаслідок ДТП 10-річний хлопчик загинув на місці. Ще один постраждалий, 8-річний, отримав численні травми та був госпіталізований.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

ДТП діти Фастів Київська область

