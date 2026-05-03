В Киевской области водитель Peugeot сбил детей на электросамокате – видео

В результате ДТП 10-летний мальчик погиб на месте, еще один пострадавший был госпитализирован.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Фастовском районе правоохранители расследуют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб ребенок. Об этом сообщила полиция Киевской области.

По данным полиции, 3 мая в 18:11 на улице Чумацкой в селе Гатное произошла авария с участием автомобиля и электросамоката. Предварительно установлено, что 37-летний водитель автомобиля Peugeot, двигаясь по главной дороге, на перекрестке с улицей Трояндовой, которая является второстепенной, столкнулся с электросамокатом, на котором ехали двое малолетних детей.

В результате ДТП 10-летний мальчик погиб на месте. Еще один пострадавший, 8-летний ребенок, получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

Следователи следственного управления полиции Киевской области начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.