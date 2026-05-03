Під час прогулянки лайка загризла той-тер’єра, який бігав без повідка – суд стягнув 25 тисяч гривень моральної шкоди

19:53, 3 травня 2026
Втім, суд врахував і порушення з боку позивача — пес був без повідка.
Під час прогулянки лайка загризла той-тер'єра, який бігав без повідка – суд стягнув 25 тисяч гривень моральної шкоди
Фото ілюстративне
Тернівський міський суд Дніпропетровської області частково задовольнив позов про відшкодування моральної та матеріальної шкоди, завданої внаслідок загибелі собаки породи той-тер’єр від нападу собаки породи лайка.

Обставини справи № 194/1696/24

Згідно з матеріалами справи, 14 червня 2024 року близько 21:30–21:40 години під час прогулянки собака відповідача, яку вели на повідку без намордника, напала на той-тер’єра, що бігав вільно без повідка, та загризла його на смерть. Подія сталася на очах членів сім’ї позивача, зокрема малолітньої дитини. На місце викликали поліцію.

Позивач звернулася до суду з вимогою стягнути з відповідача 50 000 гривень моральної шкоди та 36 569 гривень матеріальної шкоди. На обґрунтування моральної шкоди вказувалося на пережитий дитиною та іншими членами сім’ї стрес, порушення сну, нервовий шок, тривалі душевні страждання через загибель тварини, яка сприймалася як член родини, а також страх перед великими собаками, що виник після інциденту. Матеріальну шкоду обґрунтовували вартістю загиблого собаки та витратами на придбання нового.

Суд встановив, що на момент події той-тер’єр належав позивачу. Відповідно до матеріалів поліції, адміністративну відповідальність за статтею 154 КУпАП не застосували, оскільки лайка не належить до порід, для яких обов’язковий намордник.

Суд кваліфікував утримання собаки як діяльність, пов’язану з джерелом підвищеної небезпеки (частина 1 статті 1187 Цивільного кодексу України). Відповідно до частини 4 статті 12 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», шкода, заподіяна твариною, підлягає відшкодуванню особою, яка її утримує.

Водночас суд визнав наявність грубої необережності позивача, оскільки її собака перебувала без повідка та сама підбігла до лайки, що сприяло виникненню шкоди (частина 2 статті 1193 Цивільного кодексу України). Також позивач не надала належних та допустимих доказів вартості загиблого собаки (чеки, документи, підтвердження родоводу тощо).

З урахуванням характеру та тривалості моральних страждань позивача і дитини, відмови відповідача вирішити питання мирним шляхом, ступеня вини сторін, принципів розумності, виваженості та справедливості, суд задовольнив позов частково.

Рішення суду

Стягнути з відповідача на користь позивача 25 000 гривень моральної шкоди та 559,65 гривень судового збору. У задоволенні вимог про відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 36 569 гривень — відмовити.

Рішення ухвалено в порядку заочного розгляду у зв’язку з неявкою відповідача, належно повідомленого про час і місце судового засідання. Заочне рішення може бути переглянуте або оскаржене в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів.

суд компенсація тварини

