Во время прогулки дворняжка покусала той-терьера, который бегал без поводка — суд присудил 25 тысяч гривен в качестве компенсации морального ущерба

Впрочем, суд учёл и нарушение со стороны истца — собака была без поводка.

Терновский городской суд Днепропетровской области частично удовлетворил иск о возмещении морального и материального ущерба, причиненного в результате гибели собаки породы той-терьер от нападения собаки породы лайка.

Обстоятельства дела № 194/1696/24

Согласно материалам дела, 14 июня 2024 года около 21:30–21:40 во время прогулки собака ответчика, которую вели на поводке без намордника, напала на той-терьера, бегавшего свободно без поводка, и загрызла его до смерти. Инцидент произошел на глазах членов семьи истца, в частности малолетнего ребенка. На место вызвали полицию.

Истец обратился в суд с требованием взыскать с ответчика 50 000 гривен морального ущерба и 36 569 гривен материального ущерба. В обоснование морального вреда указывалось на пережитый ребенком и другими членами семьи стресс, нарушение сна, нервный шок, длительные душевные страдания из-за гибели животного, которое воспринималось как член семьи, а также страх перед крупными собаками, возникший после инцидента. Материальный ущерб обосновывался стоимостью погибшей собаки и расходами на приобретение новой.

Суд установил, что на момент происшествия тот-терьер принадлежал истцу. Согласно материалам полиции, административная ответственность по статье 154 КоАП не была применена, поскольку лайка не относится к породам, для которых обязателен намордник.

Суд квалифицировал содержание собаки как деятельность, связанную с источником повышенной опасности (часть 1 статьи 1187 Гражданского кодекса Украины). Согласно части 4 статьи 12 Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения», вред, причиненный животным, подлежит возмещению лицом, которое его содержит.

В то же время суд признал наличие грубой неосторожности истца, поскольку ее собака находилась без поводка и сама подбежала к лайке, что способствовало возникновению вреда (часть 2 статьи 1193 Гражданского кодекса Украины). Также истица не предоставила надлежащих и допустимых доказательств стоимости погибшей собаки (чеки, документы, подтверждение родословной и т. п.).

С учетом характера и продолжительности моральных страданий истца и ребенка, отказа ответчика решить вопрос мирным путем, степени вины сторон, принципов разумности, взвешенности и справедливости, суд удовлетворил иск частично.

Решение суда

Взыскать с ответчика в пользу истца 25 000 гривен морального ущерба и 559,65 гривен судебного сбора. В удовлетворении требований о возмещении материального ущерба в размере 36 569 гривен — отказать.

Решение вынесено в порядке заочного рассмотрения в связи с неявкой ответчика, надлежащим образом уведомленного о времени и месте судебного заседания. Заочное решение может быть пересмотрено или обжаловано в апелляционном порядке в Днепровском апелляционном суде в течение тридцати дней.

