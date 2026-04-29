У Львові ледь не згоріла мечеть після атаки коктейлями Молотова, фото

Поліція відкрила кримінальне провадження та розшукує зловмисника.

У Львові невідомий чоловік намагався підпалити мечеть, закинувши до приміщення дві пляшки із запалювальною сумішшю. Інцидент стався в Ісламському релігійно-культурному центрі.

Як повідомили правоохоронці, близько 20:40 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про загоряння в будівлі центру. За попередніми даними, зловмисник кинув у приміщення дві пляшки із займистою рідиною та втік з місця події.

Рідина з однієї пляшки загорілася, однак один зі служителів оперативно загасив полум’я. Завдяки цьому вдалося уникнути пожежі, постраждалих немає.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

У Духовному управлінні мусульман Криму назвали інцидент свідомою провокацією.

"Цей інцидент ми розцінюємо як свідому провокацію, спрямовану на дестабілізацію релігійної ситуації та створення штучного конфлікту. Ми переконані, що цей злочин не міг бути скоєний віруючою людиною, незалежно від її поглядів. Замах на священне місце — підпал мінбару — є абсолютно неприпустимим актом для будь-якої віруючої людини", — йдеться у повідомленні.

