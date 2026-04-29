У Львові ледь не згоріла мечеть після атаки коктейлями Молотова, фото

23:47, 29 квітня 2026
Поліція відкрила кримінальне провадження та розшукує зловмисника.
Фото: Духовне управління мусульман Криму
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові невідомий чоловік намагався підпалити мечеть, закинувши до приміщення дві пляшки із запалювальною сумішшю. Інцидент стався в Ісламському релігійно-культурному центрі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили правоохоронці, близько 20:40 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про загоряння в будівлі центру. За попередніми даними, зловмисник кинув у приміщення дві пляшки із займистою рідиною та втік з місця події.

Рідина з однієї пляшки загорілася, однак один зі служителів оперативно загасив полум’я. Завдяки цьому вдалося уникнути пожежі, постраждалих немає.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

У Духовному управлінні мусульман Криму назвали інцидент свідомою провокацією.

"Цей інцидент ми розцінюємо як свідому провокацію, спрямовану на дестабілізацію релігійної ситуації та створення штучного конфлікту. Ми переконані, що цей злочин не міг бути скоєний віруючою людиною, незалежно від її поглядів. Замах на священне місце — підпал мінбару — є абсолютно неприпустимим актом для будь-якої віруючої людини", — йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Огородив і обробив закинуту ділянку і став посідачем: в Україні можуть узаконити фактичне захоплення майна

Чи стане фактичне володіння річчю сильнішим за паперовий титул.

Недобудову можна ділити без введення в експлуатацію — позиція ВП ВС

ВП ВС визнала, що об’єкт незавершеного будівництва як річ sui generis може бути поділений шляхом визнання права на частку навіть без введення в експлуатацію.

Мінцифри впроваджує новий порядок інспектування грального обладнання: що він передбачає

Держава затвердить прозорий механізм інспектування гральних автоматів та онлайн-систем для гарантування коректності ігрових алгоритмів.

Міноборони заборонить залучати психологів у ЗСУ до бойових виходів і «непрофільних» завдань

Міністерство оборони планує реформувати систему психологічного забезпечення у війську.

Нульове розмитнення можуть повернути, але з обмеженнями — одне авто на одного військового

Один автомобіль в одні руки та суворий контроль: депутати пропонують повернути пільгове розмитнення для військових.

