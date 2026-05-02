У Києві покарали керманичку Nissan, яка не надала перевагу в русі службовому авто, відео

22:18, 2 травня 2026
У столиці притягнули до відповідальності порушницю ПДР.
У Святошинському районі Києва покарали керманичку автомобіля Nissan, яка, під час зміни напрямку руху, не надала перевагу в русі службовому транспортному засобу, чим створила аварійну обстановку.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці провели з громадянкою профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та склали на неї протокол за ч. 5 ст. 122 (Створення аварійної обстановки) КУпАП.

У поліції нагадали, що аварійна обстановка — це ситуація, коли інші учасники дорожнього руху були вимушені різко змінити швидкість, напрямок руху чи вжити інших заходів для забезпечення власної безпеки чи безпеки інших громадян.

Національна поліція ПДР Київ

