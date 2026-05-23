РСУ прибрала трирічний строк повноважень членів першого складу Дорадчої групи експертів з добору суддів КСУ

10:59, 23 травня 2026
Члени Ради суддів України визначилися щодо подальшого функціонування першого складу Дорадчої групи експертів, які визначають кандидатів на призначення суддями Конституційного Суду України.
Рада суддів України змінила порядок роботи першого складу Дорадчої групи експертів з метою забезпечення інституційної спроможності цього органу та належної реалізації процедур добору суддів КСУ.

Відповідне рішення РСУ ухвалила після обговорення інформації голови Ради суддів України Віталія Саліхова щодо функціонування першого складу Дорадчої групи експертів.

Зазначимо, що 22 травня у Києві відбулося засідання РСУ, у якому взяли участь 28 членів Ради.

Засідання відбувалося у змішаному форматі — 21 член Ради був присутній у залі засідань, семеро — брали участь через відеоконференцзв'язок.

Рада суддів вирішила внести зміни до своїх рішень від 18 вересня 2023 року №40 та №41, якими було призначено члена та заступника члена першого складу Дорадчої групи експертів.

Зокрема, з обох рішень виключили формулювання «строком на три роки».

У РСУ пояснили, що зміни ухвалили для забезпечення правової визначеності, уніфікаціїта узгодження підходів по формуванню першого складу Дорадчої групи експертів, а також з метою забезпечення інституційної спроможності цього органу та належної реалізації процедур добору суддів Конституційного Суду України.

Нагадаємо, у вересні 2023 року членом першого складу Дорадчої групи експертів було призначено суддю Верховного Суду України у відставці Ярослава Романюка, а заступником члена групи обрали суддю Шостого апеляційного адміністративного суду Володимира Кузьменка.

 

