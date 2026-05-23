Які послуги у сфері реєстрації нерухомості та бізнесу можна отримати безкоштовно: список

В Україні частина послуг у сфері державної реєстрації прав на нерухомість та бізнесу надається без сплати адміністративного збору.

У Мін’юсті, що підстави звільнення від плати за державну реєстрацію визначені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», а також постановою Кабінету міністрів від 6 березня 2022 року №209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану».

Зокрема, законодавство передбачає звільнення від плати для окремих категорій осіб, серед яких органи влади, особи з інвалідністю та внутрішньо переміщені особи.

Крім того, існує перелік реєстраційних дій, за які адміністративний збір взагалі не справляється.

У сфері державної реєстрації прав безкоштовними є:

державна реєстрація прав, які виникли та були зареєстровані до 1 січня 2013 року;

виправлення технічної помилки у Державному реєстрі прав, допущеної з вини державного реєстратора;

виправлення відомостей у реєстрі у зв’язку зі зміною адреси об’єкта нерухомості;

погашення записів у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна або Державному реєстрі іпотек;

виключення з Державного реєстру прав відомостей про поновлення договору;

скасування державної реєстрації прав, рішення державного реєстратора чи запису реєстру на підставі судового рішення;

заборона вчинення реєстраційних дій за заявою власника майна або на підставі рішення суду;

взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

У сфері державної реєстрації бізнесу безкоштовними є, зокрема:

державна реєстрація фізичної особи-підприємця;

внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про ФОП та юридичних осіб, зареєстрованих до 1 липня 2004 року;

державна реєстрація більшості змін до відомостей про ФОП;

державна реєстрація припинення діяльності ФОП;

державна реєстрація створення юридичної особи;

внесення змін до інформації про зв’язок із юридичною особою;

реєстраційні дії на підставі судових рішень;

реєстрація створення, змін та припинення відокремлених підрозділів юридичних осіб;

перехід юридичних осіб на діяльність на підставі модельного статуту та навпаки;

реєстрація рішень про виділ, припинення або скасування припинення юридичної особи;

зміна складу комісії з припинення або ліквідатора;

реєстрація припинення юридичної особи внаслідок реорганізації чи ліквідації;

виправлення технічних помилок, допущених з вини державного реєстратора;

реєстраційні зміни, пов’язані зі змінами адміністративно-територіального устрою України;

зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання ФОП через перейменування вулиць чи інших об’єктів топоніміки.

