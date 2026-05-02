В Киеве наказали водительля Nissan, которая не уступила дорогу служебному авто, видео

В столице привлекли к ответственности нарушительницу ПДД.

В Святошинском районе Киева наказали водителя автомобиля Nissan, которая во время изменения направления движения не уступила дорогу служебному транспортному средству, чем создала аварийную обстановку.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители провели с гражданкой профилактическую беседу о недопущении подобных случаев в будущем и составили на нее протокол по ч. 5 ст. 122 (Создание аварийной обстановки) КУоАП.

В полиции напомнили, что аварийная обстановка — это ситуация, когда другие участники дорожного движения были вынуждены резко изменить скорость, направление движения или принять другие меры для обеспечения собственной безопасности или безопасности других граждан.

