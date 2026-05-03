  В Україні

ППО, енергетика і санкції – Володимир Зеленський провів переговори із Кіром Стармером

21:52, 3 травня 2026
Лідери України та Великої Британії скоординували позиції щодо підтримки Києва і тиску на Росію.
Фото: ОП
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Кір Стармер. Сторони обговорили оборонну підтримку України, ситуацію в енергетичному секторі та можливі мирні ініціативи. Про це повідомив Володимир Зеленський.

За словами президента, Україна відзначає підтримку з боку Великої Британії, зокрема у питаннях протидії так званому російському «тіньовому флоту». Окремо сторони приділили увагу оборонній допомозі, зокрема внескам у відповідні міжнародні програми підтримки України.

Зеленський також заявив, що Україна готова до наступного раунду переговорів у тристоронньому форматі. За його словами, під час розмови обговорювалися кроки для досягнення “справедливого та достойного миру”, а також необхідність подальшого тиску на Росію.

Окремим блоком переговорів стала ситуація в енергетичному секторі України. Президент поінформував британського прем’єра про стан енергетичної системи та наслідки російських ударів.

Сторони також порушили питання посилення протиповітряної оборони. Зеленський наголосив на важливості координації зусиль європейських країн і формування спільних підходів до захисту від повітряних загроз.

