Должников не освободят от инфляции: в Раде предлагают унифицировать правила взыскания потерь

В Раде хотят уточнить правила взыскания инфляционных потерь во время войны и закрепить единый подход к ответственности должников за просрочку.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде предлагают уточнить правила взыскания инфляционных потерь за просрочку денежных обязательств в условиях военного положения, в частности в части ответственности отдельных категорий должников и обеспечения единого подхода к их начислению. Проблема, которую поднимает законопроект № 15205, связана с применением статьи 625 Гражданского кодекса Украины.

Регулирование инфляционных потерь в действующем законодательстве и что предлагает законопроект

В настоящее время статья 625 Гражданского кодекса Украины предусматривает, что должник не освобождается от ответственности за невозможность исполнения денежного обязательства. В случае просрочки исполнения денежного обязательства должник обязан по требованию кредитора уплатить сумму долга с учётом индекса инфляции за весь период просрочки, а также три процента годовых от просроченной суммы, если иной размер не установлен договором или законом.

Инфляционные потери и три процента годовых, начисленные на сумму долга, входят в состав денежного обязательства и являются способом ответственности должника за просрочку платежа. Они призваны компенсировать кредитору потери от обесценивания денег вследствие инфляции и плату за пользование чужими средствами.

В то же время это право является минимальной гарантией защиты кредитора. Его ограничение может привести к ситуациям, когда должник возвращает сумму, которая из-за инфляции уже имеет меньшую реальную стоимость, чем на момент возникновения долга.

В связи с этим законопроектом предлагается дополнить статью 625 Гражданского кодекса Украины положением о том, что наличие у должника, который просрочил исполнение денежного обязательства, статуса особого (специального) субъекта властных полномочий в условиях военного положения не является основанием для освобождения или уменьшения размера инфляционных потерь. Такие инфляционные потери определяются как минимальные гарантии защиты имущественных прав кредитора, направленные на компенсацию потерь от обесценивания денежных средств.

Для государственных органов предлагаемые изменения будут означать обязанность своевременного исполнения денежных обязательств. В случае их неисполнения или задержки выплат начисляются инфляционные потери, что увеличивает объем финансовых обязательств должника. Кроме того, государство в лице министерств, ведомств или силовых структур не сможет использовать военное положение как иммунитет от выплаты долгов с учетом инфляционных потерь.

В то же время в судебной практике уже сформировался единый подход к разрешению таких споров, что подтверждает актуальность предложенного законодательного регулирования.

Верховный Суд неоднократно отмечал, что инфляционные потери и три процента годовых, начисленные на сумму долга, являются составной частью денежного обязательства и особой мерой ответственности должника за просрочку. Они выступают способом защиты имущественных прав кредитора, поскольку компенсируют потери от обесценивания средств вследствие инфляции и плату за пользование удерживаемыми денежными средствами, подлежащими выплате кредитору.

Позиция Верховного Суда

В частности, в постановлении № 910/15411/21 Верховный Суд пришёл к выводу, что особый статус должника как специального субъекта государственной власти в условиях военного положения не является основанием для освобождения или уменьшения размера инфляционных потерь, поскольку они являются минимальными гарантиями защиты имущественных прав кредитора и направлены на компенсацию потерь от обесценивания денежных средств. В этом деле суд рассматривал спор между государственным предприятием и Министерством обороны Украины о взыскании инфляционных потерь за просрочку оплаты выполненных работ по государственному контракту.

Минобороны настаивало на том, что его статус как органа, отвечающего за обороноспособность государства в условиях военного положения, должен учитываться при начислении инфляционных потерь. Также Минобороны указывало, что обязанность по уплате средств возникла не с момента подписания акта выполненных работ, а лишь после вынесения судебного решения в 2021 году.

Как отметил Верховный Суд, инфляционные потери являются составной частью денежного обязательства и подлежат взысканию независимо от статуса должника. Сам по себе военный стан и выполнение Минобороны своих функций не освобождают его от ответственности за просрочку платежей.

Таким образом, Верховный Суд подтвердил, что в условиях военного положения государственные органы несут ответственность за нарушение денежных обязательств. Инфляционные потери являются обязательными к уплате и не могут быть отменены лишь из-за особого статуса должника.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.