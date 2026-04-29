Банк не имеет права блокировать средства сверх суммы ареста: Верховный Суд подтвердил ответственность за нарушение прав клиента

ВС подтвердил, что банк обязан действовать в пределах постановления исполнителя и не может ограничивать доступ к средствам сверх определенной суммы, а также несет ответственность за игнорирование обращений клиента.

В деле № 686/6223/23 от 27 апреля 2026 года Верховный Суд рассмотрел вопрос правомерности действий банка при исполнении постановления государственного исполнителя об аресте средств, а также обязанности реагирования на обращения клиента.

Эти споры важны для банковской практики, поскольку касаются исполнения судебных решений, договорных отношений и права человека пользоваться своими средствами. Позиция суда в таких делах определяет, как банки должны действовать при исполнении решений и взаимодействии с клиентами.

Обстоятельства дела

Истец обратилась в суд с требованиями к банку о признании действий неправомерными, обязании совершить действия и возмещении морального вреда.

Основанием спора стало то, что после вынесения постановления государственного исполнителя об аресте средств в пределах 2 835,40 грн банк фактически заблокировал доступ ко всем средствам истца, включая пенсионный счет и депозит.

Истец неоднократно обращалась в банк с жалобами и запросами относительно разблокировки счетов и предоставления информации, однако ответа не получала либо получала их с нарушением сроков.

Ссылалась на то, что заведомо преступное блокирование всех средств на двух ее счетах, незаконное расторжение депозитного вклада без предупреждения, а также непредоставление ей информации по ее обращениям в электронном режиме, предоставление неполного ответа на ее информационный запрос являются противоправными действиями и бездействием должностных лиц банка.

Указанное поведение ответчика, по ее мнению, является сознательным издевательством над ней — лицом пожилого возраста. Она страдала от таких умышленных противоправных действий, вызывала неотложную медицинскую помощь, поскольку от постоянного осознания и ощущения масштабов нарушения ее прав у нее повышается артериальное давление и происходят приступы тахикардии, что является реальной опасностью не только для ее здоровья, но и для ее жизни. Длительное издевательство над ее правами со стороны должностных лиц банка унижает ее честь и достоинство.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск: признал неправомерными действия банка по блокированию средств и непредоставлению ответов, а также взыскал 7 000 грн морального вреда. Апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Истец подала кассационную жалобу, обосновывая ее тем, что суды безосновательно не обязали банк предоставить ответы на ее жалобы и информационный запрос, несмотря на признание их непредоставления неправомерным. Также она утверждала, что банк несвоевременно вернул остаток средств после списания и безосновательно прекратил депозитный договор. Отдельно оспаривала размер возмещения морального вреда и применение срока исковой давности.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что исполняя решение суда, исполнитель может накладывать арест на любые средства на счетах должника в банковских учреждениях, кроме тех, на которые наложение ареста запрещено законом, при этом именно банк должен определить статус средств и счета, а в случае запрета ареста — уведомить исполнителя и вернуть постановление без исполнения.

Суд уточнил роль банка как активного субъекта исполнения, который обязан проверять правовой режим средств, а не механически исполнять постановление.

ВС указал, что обращения, оформленные надлежащим образом и поданные в установленном порядке, подлежат обязательному принятию и рассмотрению.

ВС отметил, что обращения рассматриваются и решаются в срок не более одного месяца со дня их поступления, а те, которые не требуют дополнительного изучения, — безотлагательно, но не позднее пятнадцати дней.

Суд подчеркнул обязанность банка как субъекта хозяйствования соблюдать требования Закона Украины «Об обращениях граждан».

ВС установил, что ответчик при исполнении постановления государственного исполнителя об аресте средств на сумму 2 835,40 грн заблокировал пользование истцом денежными средствами, которые учитывались на ее пенсионном счете в размере 17 558,12 грн, и длительное время не предоставлял ей доступ к счету, что свидетельствует о неправомерности действий банка.

ВС пришел к выводу, что обоснованными являются также выводы судов предыдущих инстанций о нарушении ответчиком предписаний Закона Украины «Об обращениях граждан» при непредоставлении ответа на жалобы и несвоевременном предоставлении ответов на запросы.

Суд отметил: «Дав правовую оценку указанным действиям ответчика, а также причиненному ими вреду истцу, которая длительное время была лишена возможности свободного пользования принадлежащими ей денежными средствами сверх суммы, на которую был наложен арест, суд первой инстанции, с выводами которого согласился и апелляционный суд, пришел в целом к обоснованному выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика в пользу истца в счет возмещения морального вреда 7 000,00 грн».

Коллегия судей отмечает, что судом при определении размера возмещения были учтены характер правонарушения, глубина физических и душевных страданий истца, степень вины ответчика, время и усилия для восстановления прав истца, а также требования разумности и справедливости.

ВС подчеркнул, что избранный истцом способ защиты должен быть эффективным, а требование об обязании предоставить ответы не является таким способом в данном деле.

ВС также указал, что установление обстоятельств и оценка доказательств относятся к полномочиям судов первой и апелляционной инстанций, а кассационный суд не вмешивается в их переоценку.

Таким образом, Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения и подтвердил законность решений предыдущих инстанций.

Данная позиция ВС закрепляет стандарт надлежащего поведения банков в исполнительном производстве и усиливает гарантии защиты прав клиентов, в частности права на доступ к собственным средствам и надлежащую коммуникацию с финансовым учреждением. Банки несут ответственность за нарушение обязанности по рассмотрению обращений клиентов.

