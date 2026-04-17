Операции с криптовалютой как фактор риска: суд разрешил банку расторгнуть отношения с клиентом

Апелляционный суд признал правомерным ограничение банком доступа к счетам клиента, который осуществлял операции с криптовалютой.

В деле № 638/441/25 апелляционный суд рассмотрел спор о блокировании банком счетов клиента в связи с подозрительными финансовыми операциями, в частности проверил, является ли правомерным прекращение обслуживания клиента, который осуществляет операции с криптовалютой, при отсутствии подтверждения их экономической сути и происхождения средств.

Актуальность дела обусловлена тем, что рынок криптовалют развивается быстрее, чем его правовое регулирование. В Украине правила обращения криптоактивов еще формируются, тогда как банки уже обязаны применять жесткие механизмы финансового мониторинга.

Из-за сложности проверки происхождения средств и идентификации контрагентов криптооперации автоматически попадают в зону повышенного риска, что и формирует новую судебную практику в этой сфере.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованием обязать банк отменить ограничения по счетам, возместить материальный и моральный ущерб, а также опровергнуть информацию, изложенную в ответе банка.

Он отмечал, что осуществлял деятельность по обмену криптовалюты через соответствующие сервисы, однако банк без объяснений заблокировал его счета и ограничил доступ к системе дистанционного обслуживания.

Банк обосновывал свои действия тем, что финансовые операции истца имеют признаки подозрительных, в частности в связи с несоответствием данных контрагентов и наличием информации о перечислении средств в рамках уголовного производства по мошенничеству. Кроме того, истец не смог подтвердить соответствие личности отправителя средств данным на криптовалютной платформе.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, признав действия банка правомерными.

Позиция апелляционного суда

Суд обратил внимание, что истец объяснял поступление средств лишь осуществлением деятельности по обмену криптовалюты, однако не предоставил конкретных подтверждений экономической сути операций, в частности не обосновал причины перечисления средств от потерпевшего лица в уголовном производстве. При этом установлено, что средства на его счет поступали в результате мошеннических действий третьих лиц, что подтверждается материалами досудебного расследования.

Суд также учел, что банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан применять риск-ориентированный подход и имеет право устанавливать клиенту неприемлемо высокий уровень риска при наличии обоснованных подозрений относительно финансовых операций. В таком случае банк имеет право отказаться от поддержания деловых отношений, в том числе путем расторжения договора и блокирования счетов.

Отдельно подчеркнуто, что отсутствие у истца статуса подозреваемого в уголовном производстве не опровергает правомерности временного ограничения доступа к счетам, если такие действия соответствуют требованиям законодательства о финансовом мониторинге и направлены на предотвращение злоупотреблений.

Совокупность установленных обстоятельств, в частности наличие жалоб относительно перевода средств, отсутствие подтверждения связи платежей с криптовалютной деятельностью и несоответствие данных участников операций, свидетельствует об обоснованности действий банка.

Таким образом, апелляционный суд подтвердил, что банк имеет право ограничивать доступ клиента к счетам и прекращать обслуживание в случае установления неприемлемо высокого риска, даже если деятельность клиента формально связана с криптовалютой. Отсутствие надлежащего подтверждения происхождения средств и прозрачности операций является достаточным основанием для применения мер финансового мониторинга.

Это решение подчеркивает, что криптовалютные операции не освобождают клиентов от обязанности доказывать легальность финансовых потоков в отношениях с банками.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» сообщила, как отражать в декларации криптовалюту — разъяснение НАПК, а также разъясненила вопрос относительно декларирования криптовалюты при утрате аппаратного кошелька.

