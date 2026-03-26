Как отображать в декларации криптовалюту — разъяснение НАПК

В НАПК разъяснили вопрос декларирования криптовалюты.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции объяснило, как отображать в декларации криптовалюту.

Как указать вид объекта?

В поле «Вид объекта» блока полей «Информация о криптовалюте» раздела 10 «Нематериальные активы» декларации необходимо выбрать наименование криптовалюты из выпадающего списка.

В случае отсутствия в списке наименования соответствующего вида криптовалюты необходимо выбрать «Другое» и указать полное и сокращенное название имеющегося актива (например, Binance Coin (BNB), Tether (USDT), The Sandbox (SAND), Polkadot (DOT) и т.д.). С целью предотвращения ошибок в указании наименования рекомендуется пользоваться сервисами, которые аккумулируют статистические данные о криптовалютах (например, CoinCheckup, LiveCoinWatch, CoinMarketCap, CoinGecko и т.д.).

Как указать количество? Как его подтвердить?

В поле «Количество» указывается соответствующее числовое значение, которое соответствует количеству имеющихся монет криптовалюты, так называемых токенов (tokens) или коинов (coins), по состоянию на последний день отчетного периода. Количество монет (токенов, коинов) не округляется.

Количество криптовалюты определенного вида может изменяться за счет ее обмена (конвертации) на другие виды криптовалют. Для подтверждения изменения количества, произошедшего вследствие совокупности торговых (обменных) операций, следует сохранять историю соответствующих транзакций.

Отдельные криптовалютные биржи, например Binance, имеют функцию формирования налоговой отчетности, что позволяет пользователю отслеживать его операции с криптовалютами. Указанный отчет может охватывать как годовой, так и более длительный период. Его формирование осуществляется с помощью функции «создать API налоговой отчетности». Более подробно о формировании соответствующего отчета криптовалютной биржей Binance описано в разделе «Часто задаваемые вопросы».

Декларант должен самостоятельно или с помощью программно-технических средств брокера биржи, который осуществлял операции купли-продажи криптовалют в интересах клиента, обеспечить учет таких активов для целей заполнения декларации.

Если биржа не предоставляет информацию о криптовалютах по состоянию на конкретную дату, то субъекту декларирования необходимо самостоятельно фиксировать такую информацию (например, сделать фото или скриншот личного электронного кошелька).

Как определить дату приобретения криптовалюты, если она приобреталась несколькими транзакциями?

В случае если определенный вид криптовалюты приобретался несколькими транзакциями в разные даты, то в поле «Дата приобретения» необходимо указать дату последней транзакции по покупке соответствующего актива. Наличие «публичного адреса» криптовалюты, как правило, дает возможность отследить предыдущие даты транзакций и количество приобретенной в эти даты криптовалюты. Дополнительно субъект декларирования может подтвердить дату приобретения криптовалюты через историю соответствующих транзакций (формирование отчетов на криптовалютной бирже).

Как указать стоимость?

В поле «Стоимость, грн» указывается стоимость одного вида криптовалюты, исходя из фактических расходов, осуществленных путем перевода средств с банковского счета в обмен на приобретенную криптовалюту.

В случае если приобретение криптовалюты происходит вследствие ее обмена (конвертации) на другую криптовалюту, указывается стоимость приобретенного актива, зафиксированная на криптовалютной бирже (Binance, Gate.io, OKEX, Huobi, Exmo, Kuna и т.д.) на момент осуществления соответствующей транзакции. В качестве источника определения стоимости криптовалюты, в том числе при «майнинге», могут использоваться вышеупомянутые сервисы, которые аккумулируют статистические данные и хранят так называемую «историческую информацию»: CoinCheckup, LiveCoinWatch, CoinMarketCap, CoinGecko. Эти агрегаторы информации используют ретроспективные данные криптовалютных бирж и отображают объективную усредненную информацию о стоимости криптовалюты на определенную дату.

В случае приобретения криптовалюты одного вида у одного поставщика услуг несколькими транзакциями в разные даты следует указывать ее совокупную стоимость по состоянию на дату последней транзакции.

Если приобреталась криптовалюта разных видов и/или у разных поставщиков, такая криптовалюта указывается как разные объекты декларирования.

Если криптовалюта приобреталась разными способами (например, часть Bitcoin приобретена за денежные средства путем перевода с банковского счета, другая часть — через обмен Dogecoin на Bitcoin, третья — через прямую покупку пользователями без посредников (peer-to-peer), четвертая часть Bitcoin получена в результате майнинга), то в любом случае для определения стоимости криптовалюты могут использоваться вышеуказанные сервисы, аккумулирующие статистические данные и хранящие историческую информацию.

В частности, при обмене Dogecoin на Bitcoin всегда существует стоимость криптовалюты на момент (дату) приобретения актива, выраженная в долларовом эквиваленте (или стейблкоинах, равных 1 USD). Таким образом, стоимость криптовалюты, приобретаемой не за денежные средства, всегда можно определить исходя из ее долларового эквивалента и официального курса гривны на момент совершения транзакции.

Если криптовалюта приобреталась за различные виды валют (гривны, доллары, евро и т.д.), то определение стоимости криптовалюты осуществляется в пересчете на гривны по официальному курсу НБУ.

Стоимость криптовалюты указывается в денежной единице Украины.

Что такое идентификатор в системе обращения виртуальных активов (публичный адрес)?

В поле «Идентификатор в системе обращения виртуальных активов (публичный адрес)» должен указываться публичный адрес криптовалюты, так называемый публичный (открытый) ключ.

Любая криптовалюта, принадлежащая лицу, характеризуется наличием публичного адреса.

Публичный адрес (Public Address) — это уникальный личный адрес, используемый в блокчейне (распределенном электронном реестре). Он (как и, например, адрес электронной почты) может быть опубликован в открытом доступе (в отличие от закрытых ключей). Если владелец криптокошелька теряет свой открытый ключ, его можно восстановить, используя закрытый (приватный) ключ.

Кошелек криптовалюты, как правило, — это специальное программное обеспечение, интегрированное в биржевую, программную или аппаратную среду, позволяющее пользователю работать с блокчейном и создавать транзакции или получать переводы на свой публичный адрес. Каждый кошелек независимо от среды его функционирования содержит как приватные, так и публичные ключи (в том числе и холодные кошельки). Утверждение, что криптовалюта хранится на кошельках, является некорректным с технической точки зрения, поскольку криптовалюта всегда хранится в блокчейне.

Кошелек криптовалюты может содержать как один публичный адрес определенной криптовалюты, так и совокупность публичных адресов различных криптовалют. В нем хранится информация о состоянии счета владельца как по совокупности публичных адресов, так и в разрезе каждой криптовалюты.

Публичный адрес криптовалюты может иметь свои особенности формирования в зависимости от типа блокчейна. Например, адрес Bitcoin состоит из набора букв и цифр (26–34 символа) и чувствителен к регистру, тогда как адрес Ethereum не чувствителен к регистру.

Важно копировать публичный адрес из интерфейса кошелька, чтобы избежать ошибок при вводе.

Если криптовалюта находится на счете вознаграждений (Rewards Account), следует указать публичный адрес такого счета и дополнительно иметь подтверждение поступлений (например, письма на электронную почту).

Как найти публичный адрес на биржевых и других кошельках?

Публичный адрес можно получить, выбрав нужную криптовалюту в кошельке и нажав кнопку «Receive» / «Ввод» (например, в Binance — вкладка «Спот» → «Депозит» → выбор криптовалюты и сети).

Что такое информация о поставщике услуг, связанных с оборотом криптовалюты?

В соответствующем поле указывается название криптовалютной биржи (Binance, Gate.io, OKEX, Huobi, Exmo, Kuna и т.д.) или название кошелька (MetaMask, Blockchain Wallet, Coinbase Wallet, Trust Wallet и т.д.), либо информация об аппаратном кошельке (Ledger, Trezor и т.д.).

Какая еще информация подлежит отражению?

Средства, полученные от продажи криптовалюты, являются доходом и подлежат отражению в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки».

Если при покупке криптовалюты были осуществлены расходы, превышающие 50 прожиточных минимумов, они отражаются в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования».

Операции обмена одной криптовалюты на другую в разделе 14 не отображаются.

