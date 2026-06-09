Суды разошлись во мнениях относительно расчёта выплат военнослужащим — дело передали в Большую Палату

Верховный Суд передал спор о перерасчёте денежного обеспечения военнослужащих в объединённую палату из-за различной практики применения постановления Кабмина.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда передал на рассмотрение объединённой палаты Кассационного административного суда дело № 240/401/26 о перерасчёте денежного обеспечения военнослужащей из-за наличия различных подходов в собственной практике. Суд должен определить, подлежит ли применению постановление Кабинета Министров № 481, которым установлена фиксированная расчётная величина 1762 грн для исчисления денежного обеспечения.

Как указано в материалах дела, истец проходила военную службу в пограничном отряде Государственной пограничной службы Украины и обратилась в суд, считая, что ей неправильно начисляли денежное обеспечение в спорные периоды с 29 января 2020 года по 15 июня 2021 года и с 3 октября 2022 года по 10 декабря 2025 года. Она просила осуществить перерасчёт выплат с применением прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января соответствующего года, как базовой расчётной величины для определения должностных окладов и окладов по воинскому званию.

Решением Житомирского окружного административного суда, оставленным без изменений Седьмым апелляционным административным судом, иск был удовлетворён лишь частично. Суд признал, что воинская часть не применяла действующую редакцию Постановления Кабмина № 704 при начислении денежного обеспечения истице, и это является противоправным бездействием в определённые периоды службы.

Вместе с тем суды установили, что расчёт должностных окладов и окладов по воинскому званию должен осуществляться путём умножения прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января соответствующего года, на тарифные коэффициенты. В связи с этим суды обязали воинскую часть провести перерасчёт и выплатить разницу в денежном обеспечении за несколько периодов службы с учётом уже выплаченных сумм.

Однако в части требований за отдельный период суды отказали, указав, что в это время применялась другая редакция нормативного регулирования, предусматривающая фиксированную расчётную величину 1762 грн.

В результате иск был удовлетворён не полностью, и именно в части отказа истица подала кассационную жалобу, считая, что суды неправильно применили нормы материального права и не учли позиции Верховного Суда относительно порядка определения расчётной величины для денежного обеспечения.

Коллегия судей Верховного Суда, оценивая доводы кассационной жалобы и решения судов предыдущих инстанций, отметила, что по спорам о применении пункта 4 Постановления Кабинета Министров Украины № 704 в различных редакциях уже сформирована устоявшаяся судебная практика.

Суд исходил из того, что правовое регулирование денежного обеспечения военнослужащих определено Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», которым предусмотрено, что порядок и размеры такого обеспечения устанавливаются Кабинетом Министров Украины. Во исполнение этих положений была принята Постановление № 704, которая первоначально предусматривала расчёт должностных окладов и окладов по воинскому званию путём умножения прожиточного минимума для трудоспособных лиц на соответствующие тарифные коэффициенты.

В дальнейшем постановлением Кабинета Министров Украины № 103 в Постановление № 704 были внесены изменения, которыми расчётная величина была привязана к прожиточному минимуму по состоянию на 01.01.2018. Эти изменения были признаны противоправными и отменены судебным решением, в связи с чем восстановила действие первоначальная редакция пункта 4 Постановления № 704, предусматривающая использование прожиточного минимума, установленного на 1 января соответствующего календарного года.

Однако с 20.05.2023 вступило в силу Постановление Кабинета Министров Украины № 481, которым вновь изменён пункт 4 Постановления № 704 и введена фиксированная расчётная величина в размере 1762 грн для расчёта должностных окладов и окладов по воинскому званию.

Суд отметил, что согласно статье 265 КАС Украины нормативно-правовой акт утрачивает силу с момента вступления в законную силу судебного решения, которым он признан противоправным, а потому правовые последствия такого решения носят перспективный характер и не распространяются автоматически на отношения, возникшие в период действия соответствующего акта.

Также Верховный Суд подчеркнул, что органы государственной власти обязаны действовать исключительно на основании и в пределах действующих нормативно-правовых актов в соответствии со статьёй 19 Конституции Украины. Поэтому применение воинской частью действующей на тот момент редакции постановления правительства, даже если она впоследствии была отменена судом, само по себе не может автоматически свидетельствовать о противоправности её действий.

В этом контексте Суд указал, что в случае несогласия с нормативно-правовым актом надлежащим способом защиты является его оспаривание, а не игнорирование его положений в рамках индивидуального спора.

Вместе с тем Верховный Суд обратил внимание на наличие различных подходов в собственной практике. В частности, в одних решениях подчёркивается необходимость применения первоначальной редакции пункта 4 Постановления № 704 с использованием прожиточного минимума на 1 января соответствующего года, тогда как в других — необходимость применения действующей на тот момент редакции с фиксированной расчётной величиной 1762 грн.

Учитывая эту неоднородность правоприменительной практики и необходимость обеспечения единообразия судебной практики, коллегия судей пришла к выводу о наличии оснований для передачи дела на рассмотрение Объединённой палаты Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.

Суд отметил, что такая передача необходима для формирования единого подхода к применению статей 7 и 265 КАС Украины в спорах о расчёте денежного обеспечения военнослужащих и определении правовых последствий изменений, внесённых в Постановление № 704 Постановлением № 481.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.