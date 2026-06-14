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Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом накануне саммита G7

18:51, 14 июня 2026
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Президенты договорились продолжить обсуждение мирных инициатив во время личной встречи на саммите G7.
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом накануне саммита G7
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны подробно обсудили вопрос завершения войны России против Украины, ситуацию на поле боя и будущую встречу на саммите G7.

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Владимир Зеленский добавил, что поздравил Дональда Трампа с днем рождения и пожелал успехов в усилиях по достижению мира.

Также Глава государства поблагодарил США за поддержку Украины, подчеркнув, что украинская сторона помнит каждый шаг помощи — от поставок комплексов Javelin до систем Patriot.

Президент отметил, что во время разговора стороны обсудили шаги, которые могут способствовать приближению мира уже сейчас. Зеленский также проинформировал американского лидера о последних событиях на фронте и об укреплении позиций Украины.

Кроме того, президенты договорились продолжить обсуждение во время личной встречи на саммите G7. По словам Зеленского, стороны имеют ряд идей, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизни людей.

«У нас есть некоторые хорошие идеи, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизни», — отметил Президент.

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Дональд Трамп Владимир Зеленский

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