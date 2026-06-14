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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом напередодні саміту G7

18:51, 14 червня 2026
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Президенти домовилися продовжити обговорення мирних ініціатив під час особистої зустрічі на саміті G7.
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом напередодні саміту G7
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Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони детально обговорили питання завершення війни Росії проти України, ситуацію на полі бою та майбутню зустріч на саміті G7.

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Володимир Зеленський додав, що привітав Дональда Трампа з днем народження та побажав успіхів у зусиллях щодо досягнення миру.

Також Глава держави подякував США за підтримку України, наголосивши, що українська сторона пам’ятає кожен крок допомоги — від постачання комплексів Javelin до систем Patriot.

Президент зазначив, що під час розмови сторони обговорили кроки, які можуть сприяти наближенню миру вже зараз. Зеленський також поінформував американського лідера про останні події на фронті та про зміцнення позицій України.

Крім того, президенти домовилися продовжити обговорення під час особистої зустрічі на саміті G7. За словами Зеленського, сторони мають низку ідей, які можуть допомогти наблизити мир та захистити життя людей.

«У нас є деякі хороші ідеї, які можуть допомогти наблизити мир і захистити життя», — зазначив Президент.

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Дональд Трамп Володимир Зеленський

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