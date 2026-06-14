Владимир Зеленский анонсировал личную встречу с Дональдом Трампом в ближайшие дни

О предстоящей встрече президенты договорились во время продолжительного телефонного разговора накануне саммита G7.

Фото: Joe Raedle / Getty Images

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Президент Украины Владимир Зеленский договорился о личной встрече с президентом США Дональдом Трампом в ближайшие дни в Европе. Об этом Глава государства заявил после телефонного разговора с американским лидером.

По словам Зеленского, во время беседы стороны обсудили войну России против Украины, ее причины, дипломатические возможности для достижения мира и позиции международных партнеров.

«Мы договорились о нашей с ним встрече: в ближайшие дни в Европе будут проходить мероприятия в формате Группы семи, конечно, Украина и наша защита, наши возможности прийти к миру будут среди главных тем», — отметил Президент Украины.

Зеленский также сообщил, что поздравил Трампа с днем рождения и Днем американской армии. По его словам, разговор был продолжительным и очень подробным.

Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Соединенными Штатами и другими партнерами для достижения справедливого мира. Он также поблагодарил США за оказанную помощь.

Кроме того, Глава государства обратил внимание на слова Трампа относительно Крыма. По словам Зеленского, президент США отметил, что именно с захвата Россией Крыма началась война, а при наличии сильного международного лидерства тогда удалось бы избежать дальнейшей эскалации конфликта.

Ожидается, что тема Украины станет одной из ключевых во время ближайших международных встреч в формате G7.

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