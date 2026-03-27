Декларирование криптовалюты при утрате, уничтожении или краже холодного кошелька — ответ НАПК

07:18, 27 марта 2026
В НАПК разъяснили вопрос декларирования криптовалюты при утрате аппаратного кошелька.
Декларирование криптовалюты при утрате, уничтожении или краже холодного кошелька — ответ НАПК
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции объяснило, как декларировать криптовалюту при утрате, уничтожении или краже аппаратного (холодного) кошелька.

Аппаратные (холодные) кошельки — это физические электронные устройства, которые используют генератор случайных чисел (random number generator (RNG)) для генерации публичных или приватных ключей. Ключи хранятся в самом устройстве, которое не подключено к интернету. Таким образом, аппаратное хранилище устройства является разновидностью холодного кошелька и считается одной из самых безопасных альтернатив при операциях с криптовалютой.

Утрата аппаратного (холодного) кошелька, его уничтожение или кража обычно приводит к потере лицом физического владения или доступа к устройству, а также любых связанных PIN-кодов или паролей, необходимых для доступа к криптовалюте.

В то же время на данный момент большинство аппаратных (холодных) кошельков позволяют установить PIN-код для защиты устройства, а также мнемоническую фразу (seed phrase), которую можно использовать для генерации приватного ключа в случае утраты / уничтожения / кражи устройства. Кроме того, для аппаратных (холодных) кошельков можно создать резервную копию на такие случаи.

В случае утраты / уничтожения / кражи аппаратного (холодного) кошелька владелец криптовалюты с помощью имеющихся у него инструментов безопасности, доступа и восстановления всегда может восстановить доступ к принадлежащей ему криптовалюте и указать ее публичный адрес в декларации.

