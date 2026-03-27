Декларування криптовалюти при втраті, знищенні чи крадіжці холодного гаманця — відповідь НАЗК

07:18, 27 березня 2026
У НАЗК роз’яснили питання декларування криптовалюти при втраті апаратного гаманця.
Декларування криптовалюти при втраті, знищенні чи крадіжці холодного гаманця — відповідь НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції пояснило, як декларувати криптовалюту при втраті, знищенні, крадіжці апаратного (холодного) гаманця.

Апаратні (холодні) гаманці – це фізичні електронні пристрої, які використовують генератор випадкових чисел (random number generator (RNG)) для генерації публічних або приватних ключів. Ключі зберігаються в самому пристрої, який не підключено до інтернету. Таким чином, апаратне сховище пристрою є різновидом холодного гаманця і вважається однією з найбезпечніших альтернатив при операціях з криптовалютою.

Втрата апаратного (холодного) гаманця, його знищення або крадіжка зазвичай має наслідком втрату особою фізичного володіння або доступу до апаратного гаманця, а також будь-яких пов’язаних PIN-кодів або паролів, які необхідно використовувати для доступу до криптовалюти.

Водночас на цей час більшість апаратних (холодних) гаманців дають змогу встановити PIN-код для захисту пристрою, а також мнемонічну фразу (seed phrase), яку можна використовувати для генерації приватного ключа у разі втрати / знищення / крадіжки пристрою. Крім того, для апаратних (холодних) гаманців можна створити резервну копію на такі випадки.

У разі втрати / знищення / крадіжки апаратного (холодного) гаманця власник криптовалюти за допомогою наявних у нього інструментів безпеки, доступу та відновлення завжди може відновити доступ до належної йому криптовалюти та зазначити її публічну адресу в декларації.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Умови залучення до праці засуджених перепишуть та дозволять користуватися банківськими картками

Новий законопроект надає можливість засудженим працювати на ФОПів, мати реальну зарплату на картку та навіть виходити на побачення до міста.

Від 3,5 до 100 гривень за рішення: ВРП відреагувала на втручання в діяльність суддів Петра Порощука та Грушковської Любові

Чи можна вважати 3,5 гривні втручанням у правосуддя: ВРП вважає, що будь-які спроби впливу на суд погіршують авторитет правосуддя.

Зарплати від 17 тисяч та бронювання 80% співробітників: звіт Служби судової охорони за 2025 рік

26 березня 2026 року Вища рада правосуддя заслухала звіт щодо діяльності Служби судової охорони.

Telegram хочуть зобов’язати розкривати структуру власності та джерела фінансування

Народні депутати пропонують змінити регулювання Telegram в Україні — від обов’язкового розкриття структури власності до обмежень для державного сектору.

Вища рада правосуддя поставила на паузу питання відставки судді Олега Суського через пріоритетну дисциплінарну скаргу

ВРП наголошує, що розгляд дисциплінарної скарги на дії судді є важливішим за його заяву про відставку

