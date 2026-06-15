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Великобритания планирует запретить детям до 16 лет пользоваться TikTok, Instagram и Facebook

20:45, 15 июня 2026
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Британское правительство объявило о намерении ввести запрет на использование соцсетей детьми до 16 лет и усилить онлайн-безопасность для подростков.
Великобритания планирует запретить детям до 16 лет пользоваться TikTok, Instagram и Facebook
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Правительство Великобритании объявило о намерении ввести запрет на использование социальных сетей детьми до 16 лет. Новые правила могут распространиться на TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube и X. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер.

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В британском правительстве объясняют, что ограничения будут касаться онлайн-платформ, основной функцией которых является общение между пользователями и размещение контента. В то же время для детей и подростков планируют внедрить дополнительные механизмы защиты. Полный перечень платформ, на которые будут распространяться новые правила, пока не обнародован.

В частности, социальные сети и отдельные игровые сервисы могут быть обязаны ограничить возможность проведения прямых трансляций для несовершеннолетних. Также предусматривается блокировка функций, позволяющих посторонним лицам устанавливать контакт с пользователями младше 16 лет.

Для подростков до 17 лет такие настройки безопасности будут работать автоматически, чтобы защита не исчезала сразу после достижения 16-летнего возраста.

Кроме того, власти рассматривают возможность введения ночных ограничений на использование социальных сетей, а также механизмов, которые сделают невозможной бесконечную прокрутку ленты новостей пользователями до 18 лет. Подробности этих инициатив правительство планирует представить в июле.

Отдельный блок новых правил будет касаться сервисов искусственного интеллекта. Чат-боты, предлагающие функции «виртуальных романтических партнёров» или имитирующие интимные отношения и ролевые сценарии, должны будут установить возрастной ценз не ниже 18 лет. Для несовершеннолетних также планируют закрыть доступ к другим подобным функциям.

В то же время мессенджеры, в частности WhatsApp и Signal, под будущие ограничения попадать не должны. В настоящее время большинство социальных платформ разрешают регистрацию пользователей с 13-летнего возраста.

По словам Кира Стармера, необходимые нормативные документы правительство рассчитывает принять до конца 2026 года. Если законодательные изменения будут утверждены, новые правила могут начать действовать уже в начале 2027 года. Премьер-министр подчеркнул, что правовые механизмы для внедрения таких ограничений в стране уже существуют.

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